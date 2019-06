Quatro filmes nacionais na programação da semana no Cinemas Teresina

Mais uma vez o cinema nacional é o grande protagonista das estreias nos Cinemas Teresina, no Teresina Shopping: “Divino Amor”; “45 Dias Sem Você”; “Rindo à Toa - Humor Sem Limites” e “Turma da Mônica – Laços” são os longas nacionais que entram em cartaz.

O drama “Divino Amor”, de Gabriel Mascaro, estreou nos festivais de Sundance e de Berlim e já foi selecionado para mais de quarenta festivais. O filme se passa em futuro próximo no Brasil, 2027, e conta a história de Joana (Dira Paes), uma mulher profundamente religiosa que é escrivã de cartório e usa sua posição no trabalho para tentar salvar casais que chegam para se divorciar.

Ela faz tudo em nome de um projeto maior de fé dentro da fidelidade conjugal. Enquanto espera por um sinal em reconhecimento pelos seus esforços, é confrontada com uma crise no seu próprio casamento que termina por deixá-la ainda mais perto de Deus. A produção foi premiada como melhor filme e melhor atriz no Festival de Cinemas Luso Brasileiro “Santa Maria da Feira” e recebeu o prêmio FEISAL em Guadalajara.



"Turma da Mônica - Laços", em estreia no Cine Teresina 7 - Foto: Divulgação



Já “Rindo à Toa - Humor Sem Limites” tem como protagonistas a turma do Casseta e Planeta. Com foco maior na TV, o filme mostra como essa geração substituiu gênios como Chico Anysio e Jô Soares. Dirigido por Cláudio Manoel (“A Taça do Mundo É Nossa”), Álvaro Campos e Alê Braga (“Tá Rindo de Quê”), o documentário leva o espectador às origens do que hoje é o humor brasileiro na televisão. Utilizando-se de artifícios que por muitos anos foram proibidos, os humoristas da década de 80 foram inspirados por ídolos que precisaram enfrentar a censura e cumpriram o difícil desafio de realizar humor em um país cuja criatividade era cerceada. O filme será exibido na pré-estreia de sábado (29), às 11h.

“45 Dias Sem Você” terá pré-estreia no domingo (30), às 10h30. O drama romântico gay é escrito e dirigido por Rafael Gomes. Filmado com recursos próprios e equipe reduzida em cinco países (Inglaterra, França, Portugal, Argentina e Brasil), o elenco é apresentado ao público com o próprio nome, beirando os limites entre realidade e ficção. Outro detalhe curioso é que na vida real os atores já viveram nas cidades por onde Rafael, o protagonista, passa ao longo da história. "45 dias sem você" é, portanto, uma história de ficção com personagens documentais. No enredo ele espera 45 dias por um amor que não retorna. Para curar seu coração partido, decide exilar-se de si mesmo e parte rumo a três diferentes destinos.



"45 Dias Sem Você", drama em pré-estreia - Foto: Divulgação



O longa-metragem foi selecionado para os festivais Cinema Diverse: The Palm Springs LGBTQ Film Festival 2018, OUTShine Film Festival 2018, San Antonio QFest – LGBT International Film Festival 2018, para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens do Festival Mix Brasil (2018) e para o encerramento do Curta Santos 2018.

Para os fãs da Turma da Mônica chega aos Cinemas Teresina a versão live action da turminha mais amada do Brasil. No filme Floquinho, o cachorro do Cebolinha (Kevin Vechiatto), desapareceu. Para resgatar o cãozinho, o menino cria um plano infalível, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos: Mônica (Giulia Benite), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira). Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

“PETS: A Vida Secreta dos Bichos 2” está de volta aos cinemas. Vivendo em Nova York, a vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

“Annabelle 3: De Volta para Casa” também estreia nos Cinemas Teresina. A continuação do terror de sucesso se passa quando Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) deixam sua casa durante um fim de semana, e a filha do casal, a pequena Judy Warren (McKenna Grace), é deixada aos cuidados de sua babá (Madison Iseman). Mas as duas entram em perigo quando a maligna boneca Annabelle anima os letais e aterrorizantes objetos contidos na Sala dos Artefatos dos Warren.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho