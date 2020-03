O projeto Concertos Matinais deste domingo (15), recebe o Quarteto OST com a participação do maestro e pianista Hilson Costa, para uma apresentação que reúne música erudita e tradições populares.

O concerto será no Palácio da Música de Teresina, a partir das 11h, com entrada gratuita. Fundado em 2010 por uma iniciativa dos próprios músicos, o Quarteto da Orquestra Sinfônica de Teresina tem como objetivo difundir a música de câmara e estimular compositores piauienses à composição de novo repertório do gênero.

A formação atual conta com os violonistas David Carvalho e Moura Neto, o violista Raphael Rodrigues e o violoncelista Pedro Queiroz. Seu repertório é diversificado, incluindo obras que vão da época barroca até os jovens compositores populares e contemporâneos.



Quarteto OST e maestro Hilson Costa são atração no Concertos Matinais . Divulgação



Em algumas de suas apresentações, como esta de domingo (15), o grupo conta com a participação do pianista e segundo regente da Orquestra Sinfônica de Teresina, o maestro Hilson Costa.

O projeto Concertos Matinais ocorre em quase todos os domingos do ano, sempre às 11h da manhã, com entrada franca, e tem como objetivo, levar apresentações musicais de qualidade à população, que passeiam do erudito ao popular.

Seu palco é o Palácio da Música de Teresina, instituição mantida pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, cruzamento das Ruas Santa Luzia e Treze de Maio, N° 1241.

Ascom