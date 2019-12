Quadrinho que vai virar série de Spielberg será lançado sexta em Teresina

Acontece nesta sexta-feira, dia 13, às 19h, o lançamento da história em quadrinhos “The Rift" (A Fenda). O local será na livraria Quinta Capa (Rua Dirce Oliveira, 3047, Ininga). O desenhista Leno Carvalho estará autografando sua obra.



A história foi publicada, originalmente, nos Estados Unidos, em 2017, pela editora norte-americana Red 5, criada pelos próprios escritores da série Don Handfield e Richard Rayner, que liberaram os direitos para que Leno Carvalho pudesse lançar o título no Brasil de forma independente.

“The Rift” é um quadrinho sobre viagem no tempo, no qual um piloto da segunda guerra mundial acaba “caindo” nos dias de hoje. Sua permanência nos dias atuais pode causar um enorme desastre nuclear. É preciso mandá-lo de volta. É com essa história que Steven Spielberg decidiu lançar sua nova séria Amazing Stories no canal de streaming da Apple TV.

Leno Carvalho é filho de piauienses e mora em Teresina desde criança. Há mais de uma década atua trabalha como desenhista profissional, produzindo para o mercado internacional como os Estados Unidos e a Europa. Além de desenhar quatro volumes de The Rift, Leno projetou os personagens.

O artista acabou de chegar da CCXP – Comic Con Experience, maior evento mundial de cultura pop, com sede em São Paulo, onde apresentou a edição brasileira de The Rift, editada em Teresina por Bernardo Aurélio.

Marco Antônio Vilarinho