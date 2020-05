Isso daria um filme!”. Todo mundo já viveu um momento que seria o enredo perfeito para uma produção cinematográfica. Melhor ainda quando são bons momentos. Alguns lugares da cidade nos trazem memórias afetivas muito especiais e que com certeza estariam no filme da nossa vida, o Cinemas Teresina é um deles.

Nesse momento de isolamento social e com o espaço temporariamente fechado, o público relembra histórias marcantes vividas nas salas do Cinemas Teresina e fala da saudade que sente do local.

"Tenho muitas histórias com os Cinemas Teresina, mas a que mais me traz uma memória afetiva foi quando eu assisti Star Wars pela primeira vez. Ver pela primeira vez no cinema é uma coisa incrível. Foi em 2012 quando Lucas Filmes estava relançando em 3D. Foi inexplicável e eu me lembro com muito carinho até hoje porque foi uma das experiências mais incríveis que tive na vida", contou David Williams.

“Um dos melhores momentos que o cinema me proporcionou foi acompanhar a saga Harry Potter nas estreias. Foram oito anos enfrentando fila, dormindo do lado de fora do Shopping, mas a melhor memória que tenho é que foi nessas filas do Harry Potter que conheci meus melhores amigos até hoje. Eram tempos incríveis e inesquecíveis, todo ano ir nas estreias lendárias do Harry Potter. O Shopping praticamente parava nesse dia que na época sempre era uma sexta-feira. Os Cinemas Teresina fazem parte da vida de várias pessoas e as estreias de Harry Potter que proporcionaram isso”, relembra João Luiz Pereira.



Público relembra momentos marcantes vividos nos Cinemas Teresina. Divulgação



Para Sávia Lorena, assistir Harry no Cinemas Teresina também está entre seus momentos favoritos. “No dia da pré-estreia de Harry Potter e as Relíquias da Morte eu estava muito ansiosa para acompanhar. Vi no Twitter pela manhã que os ingressos seriam vendidos, fui ao shopping a tarde e já tinham esgotados. Chorei, me descabelei e depois de um tempo voltei na bilheteria para confirmar se não tinha nenhum ingresso. A moça chamou o ícone do Seu Aquino. Eu chorei dizendo que era uma coisa da minha infância muito importante para mim, queria muito. O Seu Aquino tinha comprado um ingresso para filha. Com meu drama ele ligou para ela perguntando se iria mesmo, só que ela disse que não. Daí ele me vendeu o ingresso. Até um dia desses eu tinha esse ingresso guardado. Nunca vou esquecer, Seu Aquino nem sabe mas tenho um carinho muito especial por ele. No dia da exibição fui para fila e encontrei ele na entrada, dei um sorriso e ele sorriu de volta e foi incrível”, contou.

Já para Matheus Barros a nova proposta na programação do cinema, entrou no seu TOP de momentos especiais. “Foi em 2016 quando o espaço foi reformado e voltou com uma nova proposta de programação. Lembro que fiquei muito feliz quando vi que iria ter uma sessão de clássicos e o primeiro filme que iria estrear era Rebecca de Hitchcock em uma sessão domingo de manhã. Eu nuca pensei que fosse poder ver um filme da década de 40 no cinema daqui. Isso só foi possível por conta dessa nova linha de programação do cinema. Desde então o cinema traz muitas produções nacionais, filmes de diversos países, filmes dirigidos por mulheres, com temática LGBT, sessões com debate, clássicos. Então desde 2016 foram vários momentos favoritos”, pontua.

Apesar da saudade, o cinema continua fechado para segurança de todos. Em breve essas e muitas outras histórias inesquecíveis poderão ser vividas nos Cinemas Teresina. Porém neste momento, fiquem seguros em casa!

Ascom