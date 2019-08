Projeto Terça Maior: Danilo Rudah faz o show

O cantor e compositor Danilo Rudah, um dos grandes nomes da música piauiense, é a atração do Projeto Terça Maior, que acontece hoje (20), a partir das 19h30 no Palácio da Música, com entrada franca. Esta é uma boa oportunidade para quem gosta de assistir a um show com repertório irrepreensível.

Com influências do reggae, blues e música Brasileira, Danilo Rudah iniciou a carreira na Banda Acesso e, logo em seguida, montou a banda Karranka, onde ficou até 2009, quando iniciou seu projeto solo e partiu para novos horizontes, passando a morar em Curitiba/PA, em 2013.



Foto:Reprodução

De volta à capital piauiense, Danilo aposta nas suas composições próprias e parcerias com músicos piauienses no show Pura Sintonia. O projeto acontece quinzenalmente dependendo da agenda do Palácio da Música e dos eventos promovidos pela FMC.

A apresentação dessa semana conta com um dos mais completos artistas piauienses, um dos vencedores do Festival de Música Chapada do Corisco. O "Terça Maior" tem como objetivo divulgar a produção e criação musical piauiense. Promovido pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Monsenhor Chaves, o projeto proporciona a aproximação de artistas e público com shows gratuitos, valorizando a produção autoral.

Marco Vilarinho