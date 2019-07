Projeto Terça Maior abre inscrições para artistas piauienses

Com a finalidade de criar uma plataforma para artistas locais mostrarem seu trabalho autoral, a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves abre inscrições a partir de hoje (4), até dia 19 de julho, para o projeto Terça Maior. Serão selecionados seis shows musicais de artistas solos e/ou bandas.

As inscrições devem ser encaminhadas para a presidência da FMC, e devem estar de acordo com as exigências do edital, além de estar com a ficha de inscrição devidamente preenchida. A seleção será feita seguindo critérios como excelência artística do show, currículo do artista e desenvolvimento do trabalho autoral.

Para a habilitação das propostas, o interessado deverá encaminhar o Projeto do Show Musical e as documentações exigidas, em envelope aberto, que será lacrado após a conferência de seu conteúdo no protocolo da FMC, e assinado no lacre pelo responsável pela entrega.

O envelope deve conter formulário de Inscrição; release dos artistas solos e/ou bandas e do Show; clipagem com registro de mídia de shows dos artistas solos e/ou bandas (fotos, cards e banners eletrônicos, reportagens, vídeos, etc…); CD ou DVD dos artistas solos e/ou banda; mapa de palco e rider técnico do show; fotos dos artistas solos e/ou bandas digitalizadas (no mínimo duas); relação das músicas a serem apresentadas durante o show, constando os nomes dos respectivos autores.

Nesta edição as apresentações, que têm acesso gratuito, acontecem no período de 30 de julho a 17 de dezembro. Os contratados receberão o valor de R$ 3.000. Segundo o superintendente da Fundação Monsenhor Chaves, Abiel Bonfim, o projeto visa incentivar a produção musical piauiense. “O Terça Maior foi criado para fomentar a produção e criação musical local, além de valorizar os artistas e oferecer toda a estrutura física e técnica para um show”, afirma.

Clique aqui para ver o edital.