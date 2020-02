Pela primeira vez, em versão bem carnavalesca, o projeto Tensão, Tesão & Criação vai botar o bloco na rua para estrear no carnaval de Teresina nesta sexta-feira (21). A festa começa às 16h, na Praça Pedro II, e contará com as atrações Bia e os Becks e Os The Pé Inchado.

Há cinco anos realizando rodas de poesia na Praça Pedro II, centro da cidade, o intuito do projeto é recolocar a Praça Pedro II no circuito da folia, como ocorria antigamente.

“O bloco é uma ação do projeto Tensão, Tesão & Criação em consonância com a questão da valorização e revitalização do Centro Histórico de Teresina. Sexta-feira de carnaval era um dia sem programação no Centro e viemos ocupar essa data e esse local. O bloco abre o carnaval de Teresina”, comenta o produtor cultural João Henrique Vieira.

A programação inicia às 16h com apresentação da banda Os The Pé Inchado.: "Esperamos que todos venham ocupar a praça com alegria, segurança e beleza. Eu quero agradecer a todas as pessoas que apoiam esse projeto. Estamos preparando uma estrutura para oferecer uma festa organizada, animada e com bandas piauienses”, assinala João Henrique.



Projeto Tensão, Tesão & Criação bota bloco na Praça Pedro II. Reprodução



Os The Pé Inchado prometem um repertório especial de carnaval. O som da banda é um mix de influências como carimbó, lambada, rock, dance, reggae, brega, funk e qualquer outra coisa que tenha um apelo cômico e cênico. A performance é um grande diferencial e cada apresentação trabalha com figurinos diferenciados e que facilitam a interação com o público.

Os membros da banda são figuras experientes no cenário musical de Teresina, cada um de um gênero diferente, o que faz com que a sonoridade seja tão ímpar. A segunda atração da noite, encerrando a programação, será a banda Bia e Os Becks. Destaque nas maiores prévias de carnaval de Teresina,os shows da banda são uma verdadeira festa, um espetáculo, conduzidos pela personalidade marcante de Bia Magalhães.

Marco Antônio Vilarinho