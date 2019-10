Projeto Mix: poesia, música e muito mais na praça Pedro II

"Roda de Poesia Tensão, Tesão & Criação", projeto mix, nesta sexta-feira (18), na Praça Pedro II, em uma edição. Com uma programação gratuita e variada, o evento tem início às 18h com sarau, apresentações musicais, lançamentos de livros e feira de economia criativa. O projeto acontece há cinco anos e já faz parte do calendário cultural da cidade, reunindo todas as tribos em perfeita harmonia.

O idealizador do projeto Roda de Poesia Tensão, Tesão & Criação, João Henrique Vieira, ressalta que o projeto acontece de forma coletiva, colaborativa e independente, como uma trincheira de resistência: “O Tensão, Tesão & Criação é antes de tudo uma política cultural independente, uma trincheira de luta por nosso Centro Histórico, reunindo artistas e movimentando a praça, que infelizmente ainda sofre com o abandono do poder público e a ausência de programações culturais gratuitas. Reunimos artistas e produtores e o público chamando a atenção para nosso centro histórico, afirmando que praça não é lugar de medo, nem de abandono, é lugar de circulação de ideias", observa.

A movimentação na praça mostra a diversidade cultural da cidade - Foto: Divulgação



Nildo Viana, vocalista da Banda Alma Roots, abre a programação musical: com mais de 32 canções gravadas por artistas de todo Brasil, entre eles Tribo de Jah (MA), Shalon Israel (CE), Sérgio Panich e Jó Oliveira (PI) e formação em “composição textual”, pelo Conservatório Alcione Nazaré (MA), Nildo Viana coleciona parcerias com diversos compositores da música brasileira, como o Pernambucano Thiago Humaíta, os Maranhenses Gerude e Nosly Marinho, e os internacionais Fath String e I Congo, entre outros.

Produtor cultural e compositor, Nildo Viana é um artista premiado em vários festivais, tais como Festival Chapada no Corisco (Chapadão), Cantos do Piauí, Festival Nossas Canções (PI), Festival de Pedreiras (MA), Festival de Música Carnavalesca (MA) e Festival de Música Popular Brasileira (MG).

A Banda Transtorno fecha a programação musical da noite. Projeto musical de Luis Victor artista versátil, que passeia entre a música e o teatro. Com influências da produção cultural do movimento Hip Hop, Black Music e de artistas nacionais, como Liniker, Tuyo e Duda Beat, Luis Victor procura imprimir em letras profundas e beats melódicos, seus sentimentos íntimos e percepções.

A noite ainda terá o poeta e editor Demétrios Galvão (Teresina) lançando seu novo livro “Reabitar” (Ed. Moinhos/ 2019), seu quinto livro. Traz 30 poemas, ilustrações do artista visual piauiense Rogério Narciso e um posfácio da escritora paraense Wanda Monteiro.

Além de poeta, Demetrios Galvão é professor e editor da revista Acrobata. É autor dos livros de poemas Fractais Semióticos (2005), Insólito (2011), Bifurcações (2014), O Avesso da Lâmpada (2017), Reabitar (2019) e do objeto poético Capsular (2015), entre outras produções poéticas.

O evento tem sido palco para a apresentação de novos artistas, de novos autores e outros ligados ao mundo cultural da cidade. Para quem participa do "Roda de Poesia...", o projeto também mostra que o centro da cidade pode ser um grande palco cultural...

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho