Projeto Boca da Noite traz Danilo Rudah em pura sintonia

"Pura Sintonia", com o cantor e compositor Danilo Rudah, nesta quarta-feira (3), atração do Projeto Boca da Noite: O show acontece às 19 horas, no Espaço Osório Jr/ Club dos Diários, com entrada franca. Para os que gostam de boa música, esta é uma oportunidade para assistir a uma grande apresentação.

Danilo, que também é guitarrista, começou a vida musical em festivais na escola em que estudava, mesma época em que participou pela primeira vez do Festival de Música da Chapada do Corisco, onde conheceu músicos que seriam integrantes da banda Aceso, primeiro grupo que Danilo fez parte.



Foto: Divulgação

O artista ainda integrou a Banda Karranka, mas em 2009 deu início a trabalhos solos. Em 2010 participou do Femucic, e em 2013 foi morar em Curitiba (PR), onde cantou em grandes eventos, trocando ideias e experiências com músicos sulistas.

As principais influências de Danilo Rudah são reggae, blues e MPB. Suas interpretações ganham vida com musicalidade e poesia únicas, em composições próprias e parcerias. O projeto é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho