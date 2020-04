O incentivo à leitura tem sido um grande aliado durante o período de isolamento social. Em apenas dois dias, mais de 500 livros foram doados através do Projeto “Te aquieta e lê”, de iniciativa da Secretaria Estadual da Cultura (Secult).

O projeto iniciado no dia 1 de abril distribui, gratuitamente, livros solicitados através da internet. Os pedidos são enviados via Correios e, além da capital e interior do Piauí, o projeto já beneficiou pessoas de outros dois estados brasileiros. Os livros são enviados de acordo com a ordem de chegada das solicitações.



Projeto “Te aquieta e lê” doa mais de 500 livros em apenas dois dias. Divulgação



“Ficamos surpresos com a quantidade de pedidos e também de interessados em doar livros. A população já abraçou esse projeto de incentivo à leitura, que também visa ajudar a manter as pessoas em casa nesse momento em que o isolamento social é tão necessário”, diz o secretário estadual da Cultura, Fábio Novo.

Mais de mil livros estão disponíveis para distribuição. A lista possui diversos gêneros literários, desde ficção, clássicos da literatura nacional e internacional, autoajuda, contos, entre outros. Além disso, há livros jurídicos, das áreas de psicologia e história, e vários títulos de autores piauienses.

Os interessados devem acessar a lista disponível no site da Secult (www.cultura.pi.gov.br/editais), escolher até dois livros e mandar os títulos junto com seu endereço de entrega (com um ponto de referência) para o e-mail [email protected] Os livros serão enviados sem nenhum custo.

