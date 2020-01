De 15 a 19 próximos acontece a programação especial que o Teresina Shopping preparou para curtir as férias com toda a família: muitas atrações com música, mágica, palhaços, teatro e os shows nacionais Baby Shark e O Mundo Mágico das Bonecas LOL.

Baby Shark é um espetáculo que reúne teatro e música com os cinco personagens que encantaram a criançada. O show começa com o tio Ronynho e Ana se preparando para um passeio na praia onde vão encontrar os seus amiguinhos pinkfong, Baby Shark e o papai Shark, só que eles encontram toda praia e oceano sujos. O pirata Barba Azul, vilão da história, faz a maior poluição porque não gosta de limpeza e começa a sujar tudo. Mas a porção mágica do tio Ronynho faz o pirata gostar de limpeza e ensina a todos como cuidar do nosso planeta.

“O espetáculo tem música educativa que fala da reciclagem e muito mais”, explica Aldo Azevedo, responsável pelo espetáculo. Já na apresentação da Boneca LOL, Alice é uma menina muito aventureira que gosta de brincar com suas bonecas e tem um desejo que elas virassem humanas, falassem e brincassem com ela.



Programação de férias tem shows nacionais do Baby Shark e Bonecas LOL. Divulgação



Então o mágico Rony vem ao mundo real para realizar todos os sonhos e levar Alice ao mundo mágico das bonecas LOL, onde tudo que ela deseja e sonha se realiza. Lá ela encontra suas bonecas e vivem uma aventura, só que tudo isso tem um tempo e ela precisa tomar uma decisão importante: ficar no mundo real ou no Mundo Mágico das Bonecas LOL.

“É onde temos uma grande mensagem para as crianças e os pais para nunca deixarem de acreditar nos sonhos e desejos”, diz a direção. Constando ainda da programação show de Mágica com Zaron, Turma do Teleleco e Espetáculo Infantil "Chapeuzinho Vermelho. As apresentações são grátis e acontece na Praça de Eventos II.

Marco Vilarinho