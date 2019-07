Procissão das Sanfonas celebra Luiz Gonzaga, Raul Seixas e Jackson do Pandeiro

Teresina recebe na próxima sexta-feira (2) mais uma edição da Procissão das Sanfonas, evento que leva a música de Luiz Gonzaga pelas ruas do Centro da cidade há 11 anos. O evento acontece sempre no mês de agosto, quando se relembra o dia da morte do Rei do Baião.

Com o tema “Viva o Sertão Alternativo”, este ano a procissão recorda 30 anos das mortes de Luiz Gonzaga e de Raul Seixas, e homenageia o centenário de nascimento de Jackson do Pandeiro.

Natural do município de Exu (PE), Gonzaga faleceu no Recife (PE), em 2 de agosto de 1989. Enquanto Raul Seixas, que também era nordestino, de Salvador, faleceu algumas semanas após Gonzagão, no dia 21 de agosto de 1989, em São Paulo, capital.

Jackson do Pandeiro nasceu em Alagoa Grande, município da Paraíba, em 31 de agosto de 1919.



A concentração dos sanfoneiros será realizada a partir das 15 horas, na Igreja Catedral de Nossa Senhora das Dores, onde as sanfonas serão abençoadas. O trajeto do cortejo passará pelo calçadão da Rua Simplício Mendes e seguirá até o Museu do Piauí, local de encerramento do evento.

“Agosto de 1989 levou embora o nosso Rei do Baião. Levou também o Rei do Rock Brasileiro: Raul Seixas. Mas agosto de 1989 nos trouxe o Rei do Ritmo: Jackson do Pandeiro. São esses reis que iremos homenagear este ano. Reis que mostraram ao mundo a beleza do nosso sertão alternativo”, conta o professor Wilson Seraine, idealizador do evento e estudioso da obra e vida de Luiz Gonzaga.

A Procissão das Sanfonas sempre atrai um grande público, integrando o calendário de atividades culturais de Teresina. Realizada pela Colônia Gonzaguiana do Piauí (grupo de fãs do Rei do Baião, músicos e pesquisadores), a manifestação cultural mobiliza artistas de todo o estado e conta com bonecos gigantes de Luiz Gonzaga, Padre Cícero, Lampião e Maria Bonita.

Durante o evento, haverá homenagens a gonzaguianos que representam a diversidade do sertão alternativo e que colaboraram para a realização da procissão. Eles receberão troféus criados pelo artista piauiense Álvaro Roberto Carneiro, em parceria com o pirógrafo José Francisco Lima.

Wilson Seraine ressalta que a 11ª edição traz novidades, como o lançamento da coleção de camisas “Viva o Sertão Alternativo”, produzidas por artistas piauienses, além de um jingle escrito pelo músico local Roraima, especialmente para o evento. “A música valoriza o legado dos homenageados. Nosso evento é pioneiro no Brasil. Temos que manter vivas as memórias desses artistas que tanto contribuíram para a cena cultural nordestina e valorizarmos essa manifestação cultural que é tão peculiar”, acrescenta.

O professor Wilson Seraine (Foto: Divulgação)

Exposição “30 anos sem Raul Seixas”

Na programação, destaca-se também a Exposição “30 anos sem Raul Seixas”. Organizada pela Colônia Gonzaguiana do Piauí, em parceria com o Fã Club Raul Rock Piauí, a mostra está instalada no Museu do Piauí e objetiva homenagear esse nordestino, por meio do acervo do pedagogo e fundador do primeiro Fã Club do Raul Seixas de Teresina, Bruno Lustosa. Há mais de 10 anos, ele reúne long-plays (LPS), fitas cassetes, compactos, livros, revistas, quadros, posters e outros itens que retratam a vida e obra do Maluco Beleza.

A exposição está aberta para visitação até a primeira quinzena do mês de agosto, das 8h às 17h, de terça-feira a sexta-feira, e das 8h às 12h, aos sábados e domingos.