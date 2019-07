Primeira colocada no 3º Concurso de Desenho Curumim recebe prêmio

A pequena Ana Luísa Coutinho, de 8 anos, esteve na redação do jornal O DIA na tarde da última segunda-feira (15) para receber sua premiação por ter conquistado o primeiro lugar no 3º Concurso de Desenho Curumim, que este ano teve as mães como tema.

Ana Luísa é estudante do Colégio Pro Campus, e tem preferência por desenhar paisagens. Quando crescer, ela pretende ser médica pediatra, mas diz que não pretende parar de desenhar nunca, e quer manter a atividade como hobby quando for adulta.

Ela recebeu dez livros como prêmio. A segunda colocada, Ana Beatriz Gomes, de 9 anos, recebeu seis livros, e o terceiro colocado, Kauã Leão, de 10 anos, ganhou quatro livros.

O objetivo do Concurso de Desenho Curumim, realizado em parceria com a Editora do Brasil, é incentivar as crianças participantes a desenvolverem o gosto pelas artes e o hábito da leitura.

O chargista Jota A entrega premiação à estudante Ana Luísa Coutinho, primeira colocada no 3º Concurso de Desenho Curumim (Foto: Elias Fotinele / O DIA)