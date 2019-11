O projeto Boca da Noite recebe nesta quarta-feira (27) a banda Marlon e os Brandos, no Espaço Osório Júnior, no Club dos Diários. Com o show de pré-lançamento do disco Psicodramatronic, a banda leva uma produção que traz à tona em suas letras questões existenciais, ora com pitadas de sarcasmo, ora com críticas sociais.

As letras permeiam sempre a ideia de resiliência, uma reflexão sobre o tipo de consumismo e efemeridade em que a sociedade está inserida. Já a sonoridade está mergulhada no rock, no pós-punk e no grunge. Segundo Marlon Rodner, vocalista da banda, o resultado é um disco “atemporal,mostrando a velha fórmula do rock in roll temperada com influências atuais”.

Psicodramatronic é um CD composto por músicas feitas em parceria entre Marlon Rodner e o guitarrista Filipe de Sousa, em sua maior parte, ao longo de 13 anos de formação do grupo, além de outras parcerias. A dupla vem dilapidando essas músicas, melhorando e incrementando. Algumas delas já são conhecidas do público teresinense, como Notívago, que tem feito parte da programação de algumas rádios.O disco tem previsão para ser lançado em dezembro.



Pré-lançamento de "Psicodramatronic", ao som de Marlon e os Brandos. Divulgação



Atualmente, também integram a banda o baixista Borja e o baterista Lucas Cardoso. Para esse show, em especial, terá a participação de Alan Vieira nos teclados. “Estamos apresentando o resultado de um trabalho para que o público possa conhecer. Teresina é uma cidade roqueira e esperamos que tome esse disco como um presente”, finaliza Marlon Rodner.

O show acontece a partir das 19 horas, com entrada franca. O projeto Boca da Noite é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e,em Teresina, acontece todas as quartas-feiras com programaçãoaté dezembro.

Ascom