Praia de verão: diversão para toda a família

É tempo de férias e, por isso mesmo, o Teresina Shopping montou uma praia inteira em suas dependências com diversão para toda a família: é a Praia de Verão, que funcionará até do dia 4 de agosto. O espaço, estrategicamente trabalhado para esse fim, conta com atividades para todos os públicos, atrações musicais diárias, área de lazer e esportes, além de uma variada e aconchegante praça de alimentação. A Praia de Verão é a união perfeita de lazer, cultura e gastronomia em um local acessível à todos. O funcionamento vai de 17h às 22h, no estacionamento do Teresina Shopping.

As vilas praianas foram a fonte de inspiração dos decoradores da estrutura do evento, com cenografia que reproduz vilarejos com praça, igreja, coreto e muita areia como toda vila praiana possui. A decoração ainda inclui lounges temáticos e muitas lojinhas. A praça de alimentação possui opções deliciosas com 12 pontos de alimentação que tem seus nomes em homenagem às vilas praianas famosas do Brasil como: Trancoso; Caraíva; Pipa; São Miguel do Gostoso; Morro de São Paulo; Jericoacoara; Barra Grande; Macapá; Tutóia; Santo Amaro; Canoa Quebrada e Fernando de Noronha. Além das barracas com variada gastronomia e bebidas, a Praça ainda conta com quiosques para venda de churros gourmet, pipoca gourmet, água de coco, crepes, dindin gourmet, acarajé, sorvetes, açaí, algodão doce, sucos entre outras opções para agradar todos os tipos de paladar.



Foto: Divulgação

Prática esportiva

A Nossa Praia tem esporte para todos os públicos. Não vai faltar futebol de areia, vôlei de areia, badminton, tênis de mesa e também aulas de danças.

A arena de futebol de areia é coordenada pela Escolinha de Futebol do Flamengo, que tem uma programação especial de aulas. De segunda a quinta-feira o valor para uma hora na quadra é R$ 20, já nas sextas-feiras, sábados, domingos e feriados o valor é R$ 25.

Os apaixonados por badminton poderão usufruir de um espaço só para eles. Monitores dão aulas para crianças a partir de sete anos, além dos adultos. Para jogar 15 min é R$ 5, R$10 para 30 min e R$ 20 para 1h de jogo. Na quadra ainda acontecem campeonatos nos dias 14 e 21 de julho para atletas de 7 a 19 anos e no dia 28 de julho para adultos.

No espaço destinado para as quadras de vôlei de Praia haverá torneios de 15 a 21 de julho, o valor da equipe é R$100. As inscrições podem ser realizadas direto na quadra durante a Praia de Verão. O Le Ballet Studio de Dança ainda realiza aulas gratuitas de dança na Praia de Verão. Tem aulas de samba, fitdance e forró, no horário de 18h às 19h.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho