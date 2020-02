Teresina terá uma escultura de um anjo, com três metros de altura por dez metros de envergadura de asas, em homenagem a Torquato Neto, poeta teresinense, jornalista e letrista de música popular. A peça, assinada pelo artista Braga Tepi, chegará no mês de março, em comemoração aos 10 anos de inauguração da Ponte Estaiada João Isidoro França.

A escultura ficará localizada no espaço da alça direita da ponte. O local passará a ser chamado de Praça do Anjo. A inspiração para o nome veio do poema de Torquato Neto “Let’s Play That”, onde o poeta fala sobre um “anjo louco, torto” e com “asas de avião” que veio lhe visitar.

De acordo com o secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo (Semdec), Venâncio Cardoso, a ideia de colocar uma escultura no local, é para homenagear um dos principais nomes na poesia piauiense e também transformar o local em um ponto de cultura com a realização de exposições de arte, entre outras ações.



Ponte Estaiada terá escultura de anjo em homenagem ao poeta Torquato Neto. Divulgação



“A Semdec vem trabalhando para dinamizar a frequência da população na Ponte Estaiada. Nós queremos ter na ponte também um local para inspirar e ser palco da nossa poesia, com exposição de arte, realização de saraus. A chegada da escultura do anjo no local vem para coroar essa iniciativa, celebrar os 10 anos de inauguração da ponte e ainda ser o ponto de partida para uma série de melhorias que estão planejadas para todo este ano”, explica.

A obra é uma iniciativa da Semdec tendo a execução por conta da SDU/ Leste, que já está realizando a estruturação para receber a obra de arte. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação ficará responsável pela iluminação do local.

