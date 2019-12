Com o olhar cada vez mais voltado para a solidificação do turismo de eventos em Teresina, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec) promoverá no dia 31 de dezembro o “Reveillon da Família”, evento gratuito que vai acontecer a partir das 17h no Complexo Turístico da Ponte Estaiada.

Mais uma vez sede de grande evento na cidade, a Ponte Estaiada, localizada na zona leste de Teresina, será o palco desta celebração que pretende se tornar fixa no calendário do teresinense. Uma mega estrutura será montada no local para receber apresentações musicais consagradas, como as bandas Validuaté e Top Gun e o cantor Vavá Ribeiro, dentre outros.

Com um casting variado e que atende a todos os públicos, o intuito da grande festa é proporcionar uma virada de ano diferente para aqueles que escolhem passar esta data na cidade. Além dos shows musicais em uma bela estrutura de palco, o público poderá contar também com show pirotécnico, praças de alimentação e espaço kids.

De acordo com o prefeito Firmino Filho, o teresinense ganha mais um importante evento para aproveitar com conforto e segurança. “Teresina ganha uma festa de reveillon para a família. A chegada do ano renova nossas esperanças no ano que virá, então é importante que a gente possa entrar 2020 curtindo em família e em segurança, e é exatamente por isso que esta mega estrutura ficará à disposição para que as famílias venham e aproveitem esta data com muita alegria”, disse.

Para o gestor da Semdec, Venâncio Cardoso, Teresina ter uma festa de reveillon que atenda a todos os públicos e que sane a falta de programação nesta data é mais uma oportunidade para desenvolver o turismo e movimentar a economia da cidade.



Ponte Estaiada será palco de festa gratuita de reveillon com foco na família. Arquivo O Dia



“Cada vez mais o teresinense tem passado a virada do ano na cidade, então nosso objetivo com esse evento é preencher a lacuna aberta pela pouca opção de programação cultural nesta data e aproveitar a oportunidade para movimentar economicamente Teresina, uma vez que a população aderindo ao evento, a probabilidade é que com o passar dos anos essa festa torne-se mais conhecida e com isso atraia mais turistas, principalmente aqueles das cidades e estados vizinhos”, analisa.

Segundo o presidente da Fundação Monsenhor Chaves, Luís Carlos, o evento chega como uma opção a mais para o teresinense confraternizar na passagem do ano. “A cidade de Teresina, aos poucos, vem sedimentando boas práticas para que as pessoas tenham mais incentivo para passar datas importantes do calendário na capital”, explica.

O Reveillon da Família é um evento realizado pela Prefeitura de Teresina, por meio de uma parceria da Semdec com a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) e a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC). Com segurança reforçada e assistência médica, nove atrações estarão compondo o casting, que vai das 17h às 02h30.

Confira abaixo programação:

17h – Bolim & Bolão

18h – Orquestra Sanfônica

18h30 – Vavá Ribeiro

19h30 – Top Gun

21h – Grupo Piauí Samba

22h – Banda Validuaté

23h30 – Bill Coimbra

00h – Show Pirotécnico

01h30 – João Veloso

Ascom