Picos: Salivag terá a jornalista Glória Maria como atração principal

Na noite desta quarta-feira (10) aconteceu o lançamento da sétima edição do Salão de Livros do Vale do Guaribas – SALIVAG, que será realizado entre os dias 11 e 15 de setembro. O evento aconteceu no auditório da Associação Comercial de Picos e reuniu diversas autoridades municipais.



A secretária municipal de Educação, Rosilene Monteiro, falou sobre o projeto deste ano e destacou a possibilidade de o Salivag ser realizado na Avenida Beira Rio, na oportunidade, a secretária anunciou a jornalista Glória Maria como atração principal do evento.



“Nós estamos trazendo para o Salão do Livro do Vale Guaribas esse ano a Glória Maria, que vai estar fechando o circuito de palestras […]. Nós estamos trazendo uma proposta de realização do evento na Avenida Beira Rio. Nós sabemos que as edições anteriores aconteceram no estádio, mas coincidiu de o evento ocorrer na mesma época do Torneio Intermunicipal”, disse.

A edição deste ano irá homenagear o professor Inácio Baldoíno de Barros, que expressou a emoção de ter seu nome lembrado para o Salivag de 2019.

“É muito importante para uma pessoa tão pequena. Depois que eu deixei os Correios, eu vivi para a educação. Eu tive 33 anos na educação e passei a amar mais que muitas coisas na vida”, expressou.



O prefeito de Picos, Walmir Lima, destacou a importância de homenagear um nome em que a pessoa possa estar presente, pois nos anos anteriores, as homenagens foram em memoriam. Ele lembrou ainda das primeiras edições do evento cultura e educacional, em que ainda era secretário de Educação.

“Pensar que você foi um dos idealizadores, pensou na coisa e deu certo. Se a gente fosse fazer uma avaliação do primeiro até aqui, o que gerou de bom na cidade, nós vamos encontrar, com certeza, que inquietou muita gente, despertou muitas ideias, muitos pensamentos, muitos escritores, pensadores e críticos. E tudo isso, enriqueceu e melhorou a cidade de Picos no que diz respeito à opinião pública”, pontuou.

Foi anunciada ainda como uma das palestrantes no evento, Vera Ferreira, neta de Lampião e Maria Bonita. Foi confirmada ainda a participação do cantor Leoni.

