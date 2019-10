Piauí: Documentário capta recursos para projetos sociais no semiárido

No próximo dia 19, Dia do Piauí, o documentário “Missão Piauí” terá seu lançamento no município de São Raimundo Nonato na Casa de Show 5 Estrelas a partir das 17h30. A entrada será um quilo de alimento. Na ocasião em lugares simultâneos no Brasil e no exterior, assistirão através das plataformas digitais (Youtube, Instagram e Facebook).



O documentário que é parte das ações do Instituto Luss (Logística Unindo Solidariedade e Sustentabilidade) tem como proposta fornecer elementos racionais de que vale apena escolher o Piauí para fazer projetos solidários. Existem pessoas que vão ser voluntários no Amazonas ou até mesmo na África porque não conhecem as riquezas que o Piauí possui. A partir de mostrar essas razões é possível sensibilizar às pessoas para amar e ao mesmo tempo ajudar o Piauí, seja através do voluntariado ou de doações.

O vídeo mostra uma narrativa de um visitante que fica encantado ao conhecer o Piauí. Nesse sentido a temática vai sendo conduzida com imagens das belezas e riquezas do estado atrelado a vida simples das comunidades carentes do semiárido.

Nos últimos 2 anos, o Instituto Luss conseguiu atender cerca de 50 famílias nas comunidades do Solidão e Vistosa (Interior de Barras-PI) e 30 famílias no Assentamento Serra Nova, São Raimundo Nonato-PI. Um total de 80 famílias atendidas. O Instituto Luss é uma organização não governamental (ONG) sem fins lucrativos que tem como objetivo promover ações sociais através de três fases de intervenção. 1- Água – Perfuração de poços e construção de cisternas (Desafio mais agudo)

2- Segurança Alimentar – Implantação de hortas orgânicas familiares ou comunitárias. 3- Desenvolvimento Econômico – Através de diagnósticos, levantamento de vocação para atividades de geração de renda.

O Instituto já possui muitos colaboradores no Brasil e no Exterior. Entre eles o capixaba Robson Fonseca, que é publicitário e músico. Robson é um apaixonado pelo Piauí, tanto que o inspirou a escrever a música tema do documentário. Além da composição, Robson também foi o diretor e roteirista do documentário.

Na semana do lançamento (14 a 16/10) Robson estará em Teresina com parte da equipe fazendo a divulgação do documentário antes de ir à cidade São Raimundo Nonato.