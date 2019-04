Paulo Betti será Pôncio Pilatos na Paixão de Cristo de Floriano

Mais de 20 mil pessoas deverão comparecer ao Teatro Cidade Cenográfica, dias 19 e 20 próximos, às 20h, para em Floriano, para assistir a um dos maiores espetáculos da Paixão de Cristo, em todo o Brasil.



Este ano o evento conta com a participação de atores locais e grandes nomes da dramaturgia, como Sérgio Marone (Herodes), Danni Suzuki (Salomé) e Paulo Betti (Pôncio Pilatos).



Uma das grandes novidades esse ano será a trilha sonora, feita especialmente para o espetáculo, que leva a assinatura de Murillo Altafine. A Paixão de Cristo é considerada uma das histórias mais emocionantes da humanidade e, para o espetáculo 2019 em Floriano, a expectativa é de que o número de pessoas bata o recorde da última edição.

O Batismo de Jesus abre a encenação, passando pela Tentação, Sermão da Montanha e Milagres, retratando de modo fiel a vida pública do mais famoso personagem da história, em todos os tempos. No segundo ato os imperadores, governadores e demais líderes religiosos da época conspiram contra aquele que veio trazer a luz ao mundo, implantar o Reino de Deus na Terra, segundo os livros dos quatros evangelistas encontrados no Novo Testamento, para então culminar com sua morte e ressurreição.

A entrada é franca, a classificação do espetáculo é livre e a duração é de aproximadamente duas horas. O local tem capacidade para 15 mil pessoas e está situado na PI 05 2747 Santa Rita, Floriano – Piauí. O evento é uma realização do Grupo Escândalo Legalizado Teatro e Governo do Estado.

Marco Antônio Vilarinho