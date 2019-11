Paulo Betti é o convidado da 24ª Sessão Com Debate

Nesta quinta-feira (21), às 19h30, os Cinemas Teresina recebem um convidado especial para a 24ª edição do projeto Sessão com Debate, o diretor e ator Paulo Betti. Ele conversa com o público teresinense sobre o filme ‘A Fera na Selva’. O longa também tem a codireção de Eliane Giardini e Lauro Escorel.

A obra é baseada livremente no livro do escritor norte-americano Henry James. Em ‘A Fera na Selva’, João (Paulo Betti) e Maria (Eliane Giardini) vivem uma vida inteira juntos. Ele é professor de português, ela de literatura inglesa. João é atormentado pela obsessão que uma coisa extraordinária vai acontecer em sua vida. Maria aceita esperar com ele A Fera na Selva, que um dia chegará avassaladora.



O ator e diretor vem conversar com o público sobre a produção "A Fera da Selva", na quinta-feira - Foto: Divulgação



O ator explica que o filme tem um lançamento diferenciado com a criação de um curso de adaptação literária. “Além de ver o filme, o público pode fazer esse curso que é sobre a essência do filme, o roteiro e a história. Todos podem ler o livro, ‘A Fera na Selva’, ler o roteiro e depois ver o filme. Quem quiser fazer esse trajeto e depois conversarmos em Teresina, basta entrar na plataforma online. Ao final o participante ganha um certificado do curso de Adaptação Literária da Fundação Cesgranrio. A inscrição é gratuita no site www.aferanaselva.com.br”, comenta Paulo Betti.

Paulo Betti

Além de ator, é autor e diretor. Em sua carreira são mais de 40 peças de teatro, tendo dirigido 12 delas. Na TV interpretou Téo Pereira, um blogueiro em ‘Império’ e muitos outros sucessos. Em 2015 comemorou 40 anos de carreira com o monólogo Autobiografia Autorizada, escrita por ele. Na peça, conta a história desde sua infância no interior de São Paulo até o ingresso na Escola de Arte Dramática. Seu último trabalho na TV foi como Miguel Nasser em Órfãos da Terra.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho