Na faixa que abre o novo disco, ela já avisa: "eu sou mãe guerreira, sou matreira, brasileira e nada destrói". Em seguida adverte: "nem com cara feia, repressão, a esperança se vai... sou desdobrável, maleável... mulher que cupim não rói... sou do Piauí".

Trazendo a ancestralidade, regionalismo, força, poesia e reencontrando suas raízes piauienses e nordestina, Patrícia Mellodi apresenta seu novo disco "dois deuses e eu". Dois shows estão marcados para apresentar aos seus conterrâneos o novo trabalho: nesta quarta (31), às 20h, no no Theatro 4 de Setembro, e quinta (1º de agosto), às 21h, no Restaurante Vila Isabel.

"Quem for ao show vai encontrar essência e verdade. Trago a poesia, a filosofia, um reencontro comigo mesma, minha raiz, minha ancestralidade, acaba sendo um disco também político".

O novo disco tem parceria artística com Alexandre Rabello, baixista, percussionista, e produtor musical (seu conterrâneo), e com o experiente e renomado baterista, Élcio Cáfaro, conceberam juntos os arranjos e o conceito estético sonoro, formando um power trio.

"Eu toco violão o show inteiro, na minha harmonia, respeitando o DNA da canção. Estou com parceiros incríveis e é um disco pra ouvir inteiro, uma canção é ligada a outra, numa homenagens as mulheres, aos orixás, aos índios, os negros, além de deuses da música como Gilberto Gil e Caetano".



A cantora retorna aos palcos com repertório de músicas inéditas - Foto: Divulgação



As 12 canções do projeto foram apresentadas ao público carioca nos, dias 18 e 19 de maio, em show no Parque das Ruínas, no Rio de Janeiro. A apresentação tem direção do poeta Jorge Salomão, roteiro a cargo do poeta e jornalista Christovam de Chevalier e cenário assinado pela artista visual Iza Valente.

Com o novo álbum, a artista retorna aos palcos após oito anos sem lançar um disco de inéditas (seu último CD, “Do outro lado da lua”, foi lançado pela Saladesom Records).

A canção "dois deuses e eu" que dá título ao projeto trata-se de uma homenagem a mulher guerreira brasileira, que é do afeto e da luta, e refere-se também aos orixás Iemanjá e Ogum, a mãe e o guerreiro.

Mais sobre a artista

Patrícia Mellodi é uma cantora e compositora do Piauí, radicada no Rio de Janeiro. Lançou quatro CDs autorais, cujas faixas foram usadas em trilhas de novelas da TV Globo e tiveram grande execução em rádios de todo pais. Esses trabalhos tiveram, inclusive, indicações a prêmios importantes, como o Prêmio da Musica Brasileira. Já levou à cena projetos importantes como o show “Anjo Torto”, em homenagem aos 70 anos de Torquato Neto (1944-1972), seu conterrâneo, e o show com que celebrou os 50 anos de carreira de Joyce Moreno, uma de suas grandes influências musicais.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho