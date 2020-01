Parque Lagoas do Norte realiza colônia de férias para 250 crianças

O fim das férias escolares vai ser marcado por muita diversão e brincadeiras para mais de 250 crianças. É que o Parque Lagoas do Norte realiza, entre os dias 29 e 31 de janeiro, sua 10ª Colônia de Férias, com diversas atividades para as crianças e também uma oficina de adereços carnavalescos destinada a seus pais ou responsáveis.

Essa é uma oportunidade também de levar educação ambiental não só para os pequenos. Com o tema “Juntos fazemos o parque melhor”, a 10ª Colônia de Férias do Lagoas do Norte terá cineminha ambiental, badminton, futebol de campo, handbeach, contação de estórias, brincadeiras de roda (músicas infantis), oficina temática (adereços de Carnaval), teatro de bonecos, escolinha do trânsito, desenho e brincadeiras infantis tradicionais.

Além das crianças interagirem durante as brincadeiras e atividades educativas, os pais podem participar de uma oficina de confecção de adereços carnavalescos. “Estamos aproveitando que a colônia antecede o Carnaval para oferecer essa oficina aos pais e responsáveis pelas crianças”, afirma Jorgenei Moraes, gerente do Parque Lagoas do Norte.

A colônia acontecerá no parque entre os dias 29 e 31 de janeiro, das 16h às 18h. “A Colônia de Férias já é uma tradição do parque. As crianças se divertem e também incentivamos a prática esportiva ao ar livre, tão importante para o desenvolvimento delas”, finaliza Jorgenei Moraes, gerente do Parque Lagoas do Norte.

Ascom