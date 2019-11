Palco Giratório: Teresina, Parnaíba e Floriano recebem último espetáculos

O Palco Giratório encerra seu circuito de apresentações no Piauí com o espetáculo teatral “Meu Seridó”, do grupo Casa de Zoé (RN). Teresina, Floriano e Parnaíba recebem o espetáculo e duas oficinas.



“Meu Seridó” aborda questões do sertão do Rio Grande do Norte, proporcionando um passeio imaginário e delirante por este lugar arcaico e mítico. Um território nostálgico de arengas e amores. A peça trata, acima de tudo, sobre o mais atual dos temas: a relação do homem com a terra.

A entrada para as apresentações e inscrições para as oficinas é 1kg de alimento não perecível. A classificação para as apresentações é de 12 anos.

Confira abaixo a programação completa nas três cidades:





FLORIANO

Espetáculo Meu Seridó

04/11 | 19h30 | Teatro Maria Bonita

Oficina “Dramaturgia e atuação: os espaços da fala dramática

05/11 | 14h às 18h e 18h30 às 22h30 | Teatro de Arena do Sesc | 15 vagas





TERESINA

Oficina “Estar atento ou o exercício da escuta na construção do ator”

06/11 | 14h às 18h | Escola de Teatro Gomes Campos | 25 vagas

Espetáculo Meu Seridó

07/11 | 19h30 | Theatro 4 de Setembro





PARNAÍBA

Espetáculo Meu Seridó

09/11 | 19h | Teatro do Sesc Avenida

Oficina “Estar atento ou: o exercício da escuta na construção do ator”

10/11 | 9h | Sesc Avenida | 20 vagas





Sobre o grupo Casa de Zoé (Natal – RN)

A Casa de Zoé é uma produtora idealizada pela atriz Titina Medeiros com o objetivo de promover encontros artísticos e suas derivações criativas. Tendo como seu primeiro grande projeto o espetáculo “Meu Seridó”, essa realizadora de arte e cultura tem sua ênfase voltada para teatro, mas já despontando também com projetos em diversas outras áreas de expressão.

Com informações da Ascom/Sesc - Fotos: Brunno Martins