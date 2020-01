Paixão de Cristo em floriano terá Kadu Moliterno como rei Herodes Antipas

Um espetáculo que já se tornou notícia Brasil afora: é a Paixão de Cristo, que acontece em Floriano - a 240 km de Teresina -, durante a semana santa, e reune grandes nomes da dramaturgia nacional e milhares de espectadores no Teatro Cidade Cenográfica - um dos maiores do País.

Este ano o evento contará com Kadu Moliterno, Raphael Viana, Ana Cecília Costa e Miguel Rômulo. As apresentações do espetáculo acontecem dias 10 e 11 de abril, no Teatro Cidade Cenográfica, sempre às 20h, com entrada franca. A produção é do grupo Escalet, que desde 1996 apresenta a maior Paixão de Cristo do Piauí, com 350 atores, 20 cenas que contam a história de Jesus do batismo à ressurreição.

Atraindo milhares de espectadores, famílias, jovens e crianças, tornando-se um dos maiores evento de cunho cultural e religioso do estado do Piauí e do Brasil. O elenco nacional esse ano conta com Kadu Moliterno, conhecido pelos episódios da série Armação Ilimitada, da Rede Globo, e pelas novelas,

O Dono do Mundo, Renascer e Malhação. Ele irá interpretar o rei Herodes Antipas, da Galileia. O ator Raphael Viana é outro nome nacional que integra o elenco, vivendo o personagem Pilatos, governador da Judeia, tendo se destacado nas novelas, O Outro Lado do Paraíso, O Tempo não Para e Império. Ana Cecília Costa impressionou pela atuação na Novela Órfão da Terra e dará vida a Maria, mãe de Jesus, no espetáculo.



Paixão de Cristo: Kadu Moliterno interpreta o rei Herodes Antipas. Divulgação



Para completar o elenco, Miguel Rômulo, que fez sua última participação em Verão 90, também participou de Malhação, Êta Mundo Bom e a Grande Família, da Rede Globo, será Caifás, o Sumo Sacerdote do Templo de Jerusalém. Para Alisson Rocha, diretor de cena do espetáculo, o público poderá esperar, para esse ano, cenas marcantes, de forte impacto e emoção.

“Iremos retratar um Cristo brando, porém altivo e ciente de sua missão, revelando à humanidade o poder que lhe fora dado por seu Pai.” A adaptação do evangelho de Mateus e a direção geral do espetáculo é de César Crispim: “Fazer a mensagem cristão alcançar profundamente o coração dos que amam Jesus será o maior desafio e o maior presente para os espectadores em 2020.”

O evento tem patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, Lei Rouanet e apoio do Armazém Paraíba, Credishop e Ferroleste.

