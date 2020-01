Para os cinéfilos de plantão, os Cinemas Teresina apresentam uma cinesemana das mais esperadas: alguns indicados ao Oscar 2020 - o maior prêmio do cinema mundial - estão em cartaz: “Adoráveis Mulheres”; “O Escândalo”; “Frozen 2”;“Parasita”; “O Farol” e “1917”.

O drama “1917” terá pré-estreia no sábado (18) e domingo (19) às 19h10. No filme, os cabos Schofield (George Mac- Kay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar seus colegas de batalhão.

Outra pré-estreia da semana é o também drama russo “Uma Mulher Alta”, exibido no domingo (19) às 10h30. Na Leningrado de 1945, Iya e Masha são duas jovens mulheres em busca de esperança e significado em meios aos destroços deixados na Rússia após a Segunda Guerra Mundial.

O cerco de Leningrado, um dos mais brutais da história, chegou ao fim, mas reconstruir suas vidas permanece uma situação permeada por morte e trauma.

Já “O Escândalo” fica em cartaz durante a semana e mostra os acontecimentos de 2016, um ano antes do #MeToo, movimento em que denúncias de assédio sexual derrubaram homens poderosos. O caso relatado no filme é o do presidente e chefe-executivo da Fox News, Roger Ailes, denunciado por assédio sexual por um grupo de mulheres.



Oscar 2020: Filmes indicados nas telas dos Cinemas Teresina. Reprodução



Outro concorrente em exibição é “Parasita”, que terá reestreia essa semana no Cinemas Teresina. No longa sul coreano, toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, uma um.

No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos. Além dos indicados, também chega à telona a continuação “Jumanji - Próxima Fase”. Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon ( Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

Marco Vilarinho