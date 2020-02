A maior premiação do cinema mundial acontece neste final de semana, domingo (9): é o Oscar 2020. Para deixar os teresinenses por dentro da premiação, os Cinemas Teresina trazem de volta os principais filmes concorrentes: ‘Parasita’; ‘O Farol’; ‘Dor e Glória’; ‘Coringa’; ‘1917’; ‘Os Miseráveis’ e ‘Era Uma Vez em...Hollywood’. Em ‘Parasita’, toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado.

Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, uma um.

‘O Farol’ se passa no início do século XX. Thomas Wake (Willem Dafoe), responsável pelo farol de uma ilha isolada, contrata o jovem Ephraim Winslow (Robert Pattinson) para substituir o ajudante anterior e colaborar nas tarefas diárias. No entanto, o acesso ao farol é mantido fechado ao novato, que se torna cada vez mais curioso com este espaço privado. Enquanto os dois homens se conhecem e se provocam, Ephraim fica obcecado em descobrir o que acontece naquele espaço fechado, ao mesmo tempo em que fenômenos estranhos começam a acontecer ao seu redor.



Oscar 2020: Em cartaz filmes que concorrem à estatueta. Divulgação



No drama ‘Dor e Glória’, Salvador Mallo (Antonio Banderas) é um melancólico cineasta em declínio que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida quando seu passado retorna. Entre lembranças e reencontros, ele reflete sobre sua infância na década de 1960, seu processo de imigração para a Espanha, seu primeiro amor maduro e sua relação com a escrita e com o cinema.

O enredo de ‘Coringa’, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. No filme ‘1917’, os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial, que são encarregados de uma missão aparentemente impossível.

Marco Vilarinho