Orquestra Sinfônica de Teresina abre hoje os Concertos Natalinos

O mês de dezembro é sempre bastante intenso para a Orquestra Sinfônica de Teresina (OST), que realiza concertos natalinos gratuitos por todos os cantos da capital piauiense. A abertura da temporada natalina será hoje (03), no Parque da Cidadania, local que já foi palco de diversas apresentações do grupo. Mocambinho, São Joaquim, Vila Operária, Vermelha e Macaúba são alguns dos bairros contemplados com o espetáculo.

Este ano, o encerramento será focado na música erudita e terá a participação dos cantores líricos Edivan Alves, Gislene Daniele e Luana Campos. No repertório, o público poderá contemplar a obra de Puccini, Gounod, Delibes, Rossini, Giuseppe Verdi, entre outros grandes compositores mundiais.

Durante esses concertos, a Orquestra estará arrecadando doações de brinquedos e roupas, principalmente para crianças, para contribuir com um Natal ainda mais especial para a população carente.



Foto: Reprodução

A OST é mantida pela Associação dos Amigos da Orquestra Sinfônica de Teresina com a ajuda da Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMCMC). Desde a sua criação, em 1993, a Orquestra se propõe a dar um tratamento sinfônico à música popular brasileira, tendo a primazia de transpor as melodias de grandes compositores populares para a grandiosidade do som sinfônico, com a finalidade de desenvolver um trabalho artístico-educacional, Promove apresentações em teatros, colégios e praças.

Confira a programação natalina:



03/12 – Parque da Cidadania, Centro – 19h30

04/12 – Palácio de Karnak, Centro – 18h

05/12 – Praça dos Orixás, Bairro São Joaquim – 19h

08/12 – Parque Matias Matos, Bairro Mocambinho – 19h

11/12 – Igreja Nossa Senhora do Amparo, Centro – 18h30

12/12 – Tribunal de Justiça, Centro – 9h

13/12 – Parque Ambiental Macaúba, Bairro Macaúba – 19h

15/12 – Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Bairro Vermelha – 18h30

20/12 – Igreja de São José Operário, Bairro Vila Operária – 19h

Jornal O Dia