Orquestra Sinfônica apresenta clássicos do cinema no Teresina Shopping

Dentro das comemorações natalinas do Teresina Shopping, o espetáculo "O Som da Imagem", apresentado pela Orquestra Sinfônica de Teresina, promete emocionar o público: trata-se de um repertório especial com os clássicos do cinema, nos dias 21 e 22 de dezembro: "Tudo começou com Fernando Oliveira (superintendente do shopping). Ele tinha essa ideia de trazer a Orquestra para o Cinema há bastante tempo. E fazer um espetáculo que coloque a Orquestra na sala de exibição, nada melhor do que falar da arte do cinema. Até por que quando o cinema começou, as histórias eram permeadas por legendas e a música era ao vivo, seja no piano ou na orquestra, com filmes que deram base a história do cinema, os primeiros filmes. É o que vamos trazer no espetáculo. Para esse projeto realizamos um trabalho intenso com o maestro para que a gente pudesse fazer esse diálogo”, explica Douglas Machado, curador e programador dos Cinemas Teresina.

O evento é uma experiência única, segundo o maestro da OST, Aurélio Melo: “Primeiro porque é um pouco da história do cinema, como ele começou e como o som começou a entrar na tela. Para a Orquestra é uma experiência e uma viagem muito maravilhosa, por que é a música viva projetada na tela dando um sentido. Tenho certeza que quem for assistir vai se impressionar”, comenta o maestro.



Aurélio Melo: uma viagem pela história do cinema, através da música - Foto: Divulgação



‘O Som da Imagem’ fará um retorno às origens do cinema, exibindo algumas obras cinematográficas de significativo valor histórico realizadas no período de 1895 a 1927. A projeção dos filmes será acompanhada ao vivo pela Orquestra Sinfônica de Teresina, na regência do maestro Aurélio Melo. Ainda teremos a presença do crítico de cinema Marden Machado para falar sobre o início da Sétima Arte.

O espetáculo tem produção de Fernando Oliveira, direção de Douglas Machado e trilha sonora capitaneada pelo Maestro Aurélio Melo. Os ingressos estarão à venda com exclusividade na bilheteria do Cinemas Teresina, a partir do dia 2 de dezembro. Os valores são: meia R$30 e inteira R$60. Orquestra Sinfônica A Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) foi criada em 1993, como Orquestra de Câmara. Em 2005, graças à aprovação de um projeto junto aos Correios, ampliou seu quadro de integrantes, passando de 25 para 56 músicos, virando Orquestra Filarmônica do Piauí e, em seguida adquiriu o nome que marca hoje a memória cultural de nosso povo, Orquestra Sinfônica de Teresina. Atualmente, a OST realiza uma gama de atividades educativo-culturais, levando música e cidadania a todos os cantos do estado. Com o projeto Sinfonia nos Bairros; Música Solidária;Orquestra Nas Escolas; com a Quinta Sinfônica; Concertos Matinais etc.



Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho