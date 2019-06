Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos abre o Festival ODIA Junino

Theresina Hall vai se transformar no palco oficial da maior celebração da cultura regional do Piauí. Na próxima quinta-feira, dia 20, tem início o I Festival ODIA Junino. O evento, resultado de uma parceria entre o Sistema ODIA de Comunicação e a Federação Piauiense de Quadrilhas Juninas - Fepiq, contará com apresentações artísticas e ainda uma competição de quadrilheiros na 10ª edição do Festival Estadual de Quadrilhas Juninas.

A abertura do I Festival ODIA Junino acontece com uma apresentação da Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos, um projeto da Prefeitura de Teresina, desenvolvido através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMCMC). O grupo é uma homenagem a um dos maiores acordeonistas do País: José Domingos de Moraes, mais conhecido como Dominguinhos.

Criada em 2013 por Lázaro do Piauí, e sob regência do maestro Ivan Silva, a Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos conta com acordeonistas, percussionistas e baixista que dão vida a arranjos musicais que homenageiam compositores da região nordeste, mesclando com elementos da música erudita. Atualmente a orquestra se apresenta em diversas regiões do Nordeste, participa e organiza festivais de música e tem se tornado destaque no cenário musical.

“O objetivo da orquestra é manter a cultura nordestina através da safona que é um ícone da cultura brasileira no Nordeste. O ideal, quando criamos a orquestra, é que ela fosse formada a partir de uma base técnica, que tivessem aulas para então formar o grupo. Mas como a gente tinha pressa, reunimos os sanfoneiros já veteranos da cidade para a orquestra. Depois disso já tiveram início as aulas, levando a formação de uma nova geração de sanfoneiros”, comenta o maestro Ivan Silva.

Ao todo 20 músicos, entre sanfoneiros de Teresina, Campo Maior e União, formam a Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos. Ivan conta que a agenda de apresentações segue uma rotina de eventos promovidos pela prefeitura. Nesse período junino, o número de shows aumenta consideravelmente. “A gente recebe bastante solicitação nesse período. O repertório é todo baseado nesse gênero musical regional, como o forró de Luiz Gonzaga”, acrescenta o maestro.

O festival

Depois da abertura, a festa continua, no ODIA Junino, ao longo dos próximos dias. Com uma super estrutura, o evento recebe apresentações de quadrilhas, expositores e ainda praça de alimentação, oferecendo uma variedade de comidas típicas. Toda a magia junina levada para o festival será transmitida para o público pelas plataformas que integram o Sistema ODIA: portal, rádio, TV e jornal.

“É o evento oficial da competição de quadrilhas, é o que está credenciado junto à Fepip. Serão quatro dias que serão levados para as quatro plataformas do Sistema ODIA. Teremos flashs ao vivo na TV, na FM ODIA, além de um material especial no Jornal ODIA e no Portal ODIA”, explica Alberto Moura, diretor de marketing do Sistema ODIA.

As apresentações dos quadrilheiros no evento integram a 10ª edição do Festival Estadual de Quadrilhas Juninas. A competição acontece ao longo dos dias de realização do ODIA Junino. Na primeira classificatória, sete quadrilhas se apresentam em cada uma das três primeiras noites. Destas, apenas nove chegarão a grande final, que acontece no dia 23 de junho, no encerramento do evento.

A Federação Piauiense de Quadrilhas Juninas conta com mais de 100 quadrilhas filiadas. Para o festival, a expectativa é que cerca de 40 grupos se apresentem ao público. O grupo que levar o título representará o Piauí no Nordestão, o maior festival regional de quadrilhas, enquanto o segundo colocado se classifica para o Concurso Nacional de Quadrilhas, em Brasília.

Yuri Ribeiro