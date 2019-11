Original Flip é a atração do Boca da Noite desta quarta

Banda Original Flip é a grande atração do Projeto Boca da Noite, nesta quarta- -feira, 13, que acontece a partir das 19h no Espaço Osório Jr/Club dos Diários. O grupo se caracteriza pela mistura de sons que passeia pelo rap, reggae, rock e samba. A entrada é franca e as apresentações são sempre carregadas de muita empatia com o público.

A banda já possui dois CDs gravados, um DVD e participou de programas nacionais envolvendo música e cultura que transcende estilos musicais e demonstra a pluralidade de referências.



A banda se caracteriza pela mistura de sons, em apresentações singulares - Foto: Divulgação



Em seu primeiro CD, intitulado “Firula”, a banda criou uma mistura de rock e hip hop, com letras reflexivas. Logo após, foi lançado o CD “Falando com Silêncio e Poesia Rude”, levando mais uma vez a música piauiense para outro patamar.

A Original Flip ganhou notoriedade com a gravação do DVD “Usina Santana”, passando a ser referência quando o assunto é autenticidade, o que a levou a trilhar uma carreira nacional, recebendo, inclusive, convite para gravar em São Paulo. Com uma mistura musical precisa, desenvoltura técnica e qualidade artística que definem bem o projeto, a banda se destaca por ser sempre autoral e de sonoridade bastante peculiar, assim como todo seu conceito musical.

O projeto Boca da Noite é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e, em Teresina, acontece todas as quartas- -feiras.

Jornal O DiaMarco