Oito quadrilhas juninas recebem recursos da Prefeitura de Teresina

Para que possam desenvolver suas atividades culturais, oito grupos de quadrilhas juninas foram contemplados e receberão apoio da Prefeitura de Teresina. A triagem aconteceu através do Edital de Chamamento para a Seleção de Quadrilhas Juninas de Teresina, instrumento que prevê apoio financeiro para o desenvolvimento das ações das agremiações.



Criar mecanismos para estimular a organização desses grupos que trabalham com a cultura popular é o objetivo do edital, bem como o incentivo a projetos de apresentações e dar suporte para a produção de Quadrilhas Juninas, fomentando a Cultura Popular, especificamente em Teresina. “É uma forma que encontramos de valorizar o trabalho desses grupos que levam a nossa identidade cultural para vários cantos do país”, destaca o presidente da Fundação Monsenhor Chaves, Luis Carlos Alves.

De acordo com o edital, serão distribuídos R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) entre os grupos. Serão R$ 10 mil para cinco agremiações com mais de quatro anos de atividades; além de R$ 7 mil para três grupos com mais de dois anos e menos de quatro anos de atividades realizadas.

O gerente de promoção cultural da Fundação Monsenhor Chaves, Paulo Dantas, destaca que a seleção foi feita com base no portfólio e itens do edital e que é notável a qualidade e organização dos grupos. “A gente percebe que eles estão se movimentando desde cedo, com ações de arrecadação de fundos, seja nas comunidades ou até nos sinais da cidade. Eles estão correndo atrás”, finaliza.

1. Explosão Estrelar (2015) – Dirceu II – R$ 10.000,00.

2. Chapadão do Corisco (2004) –

Parque Alvorada - R$ 10.000,00.

3. Luar do São João (2012) – Memorare - R$ 10.000,00.

4. Asa Branca do Agrestre (2008) – Monte Castelo - R$ 10.000,00.

5. Balanço Matuto (2007) – Itararé – R$ 10.000,00.

6. Junina Puxa o Fole (2016) – Monte Alegre – R$ 7.000,00.

7. Estrela Matutina (2017) – Vila Meio Norte, Pedra Mole – R$ 7.000,00.

8. Fole da Sanfona (2018) – Dirceu I – R$ 7.000,00.

Marco Antônio Vilarinho