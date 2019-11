Obra de Clarice Lispector será reeditada no Brasil

Para comemorar o centenário da escritora Clarice Lispector, sua obra será reeditada: livros ganham novas capas e conteúdo extra inédito, compondo a melhor e mais ampla edição da obra da autora até o momento. Com uma literatura de excelência incontestável e estilo inimitável, Clarice Lispector se consagrou como uma das maiores escritoras de língua portuguesa de todos os tempos. Em comemoração ao seu centenário, em dezembro de 2020, a editora Rocco lança ainda este ano novas edições de suas obras, que contarão com capas e conteúdo extra inéditos. Os livros serão lançados a partir de novembro, iniciando com as publicações da década de 1940 –“Perto do Coração Selvagem” (1943), “O Lustre” (1946) e “A cidade sitiada” (1949).



Assinado pelo premiado designer Victor Burton, o novo projeto gráfico dos livros traz nas capas recortes de telas feitas por Clarice, que pintou 22 quadros ao longo de sua vida. Na orelha dos títulos, o leitor encontrará a íntegra da tela retratada na capa, como a obra “Sem título”, que ilustra o seu romance de estreia “Perto do Coração Selvagem” e pertence ao acervo da escritora Nélida Piñon, e o quadro “Escuridão e Luz: centro da vida”, que aparece na reedição de “O Lustre”. Na contracapa, a foto de Clarice corresponderá à década em que cada livro foi publicado originalmente. Para além das capas, os livros ganham renovação.

Marco Antônio Vilarinho