O teatro de todo o Brasil estará nos palcos de Floriano em outubro

Com o objetivo de contribuir com o crescimento do nível artístico da produção brasileira, o Festival Nacional de Teatro do Piauí acontecerá, em oitava edição, no mês de outubro. O regulamento já foi lançado em Floriano, onde ocorre o evento. Atualmente, o festival funciona como uma vitrine para as atividades e ações desenvolvidas nos grupos de teatro, bem como tornar visível as encenações teatrais produzidas por esses agentes, criando espaços para apresentações de espetáculos.

O Festival acontece no período de 17 a 20 de outubro, na cidade de Floriano e irá selecionar 18 grupos, oito do Piauí e dez de outros estados do Brasil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de julho, sem prorrogação de data. Para os interessados, o regulamento e ficha de inscrição podem ser encontrados no site www.escalet.com.br.



Espetáculo "Frau Amália Freud", apresentado na edição de 2018 - Foto: Divulgação



Os gêneros apresentados no Festival serão adulto, infantil, monólogo e de rua, os locais utilizados serão Teatro Maria Bonita, Teatro Cidade Cenográfica, Cais Beira Rio de Floriano e espaços alternativos. Os participantes poderão, durante o evento, lançar e comercializar livros, revistas, CDs, DVDs e materiais desenvolvidos a base de suas pesquisas, para isso será montado uma feira de livre comércio, podendo haver a venda ou troca de produtos.

Os artistas poderão ministrar oficinas, falar de suas experiências como Grupo de Teatro e promover debates sobre técnicas, saberes e fazeres da arte cênica no Brasil. Organizado pelo Escândalo Legalizado Teatro, em anos anteriores, o público teve a oportunidade de assistir a espetáculos o Brasil, be, como participar de oficinas e palestras de grupos do Piauí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, São Paulo, Maranhão, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Distrito Federal.

Durante o evento, Floriano transforma-se na cidade dos atores e diretores teatrais, em razão do grande número de integrantes desse universo das artes.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho