O Rei Leão: lançamento nacional nos Cinemas Teresina

"O Rei Leão", um dos filmes mais aguardados do ano, entra em cartaz, nesta quinta-feira (18), nos Cinemas Teresina, em lançamento nacional. “O Rei Leão” chega na versão live-action 25 anos depois da clássica animação da Disney. Usando o fotorrealismo, o diretor Jon Fravreau reconta a história do jovem leão Simba (Donald Glover) cujo destino é se tornar o rei da selva. porém, em razão de uma armadilha elaborada pelo seu tio Scar (Chiwetel Ejilofor), o rei Mufasa (James Earl Jones) morre ao tentar salvá-lo.

Consumido pela suposta culpa, o pequeno Simba parte em uma jornada cheia de aventuras, encontrando amigos especiais que o ensinam a ter prazer pela vida novamente. A nova versão de “O Rei Leão” também conta com um super elenco de dubladores, entre eles a cantora Beyoncé, que dá voz à personagem Nala. Essa versão, com toda a certeza, emocionará os antigos fãs do clássico "Rei Leão" e conquistará outra legião de fãs em decorrência desse espetáculo cinematográfico.

Além do clássico da Disney, os Cinemas Teresina trazem a pré-estreia de “Eu não sou uma bruxa”, no sábado (20), às 11h. Premiado com o BAFTA em 2018, o drama dirigido por Rungano Nyoni conta a história da pequena Shula (Maggie Mulubwa), que é acusada de bruxaria após um incidente banal em sua vila. Considerada culpada após um rápido julgamento, a menina é levada para um campo de bruxas no meio do deserto. No local, ela passa por uma cerimônia de iniciação e aprende as regras de sua nova vida como bruxa.



Foto: Divulgação

Já no domingo (21), às 10h30, acontece a pré-estreia do drama indiano “A costureira de sonhos”. No longa, a empregada doméstica Ratna (Tillotama Shome) trabalha para Ashwin (Vivek Gomber), um homem rico que vive perdido e sem esperanças. Enquanto isso, Ratna vive a sua vida determinada a alcançar seus sonhos. O filme tem direção de Rohena Gera.

No drama “Deslembro”, a jovem Joana (Jeanne Boudier) teve o pai refém como prisioneiro político durante os anos de ditadura no Brasil. Morando quase toda a sua vida em Paris (França), cidade onde o resto de sua família se exilou, ela retorna a sua cidade natal, a contragosto, após decretada a Lei da Anistia. No Brasil, as memórias amargas de tempos difíceis vêm à tona, causando um forte desconforto. O filme tem direção de Flávia Castro.

Dirigido por Emmanuel Finkiel, no enredo de “Memórias da Dor”, a escritora Marguerite Duras (Melanie Thierry) busca por pistas do paradeiro do marido preso por ações na resistência, se aproximando de um inimigo que é também fã. Afora as novidades dessa cinesemana, continuam em cartaz as produções "PETS: A Vida Secreta dos Bichos 2; "Homem-Aranha: Longe de Casa"; "Toy Story 4"; "Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar"; "Annabelle 3: De Volta Para Casa"; "Turma da Mônica – Laços" e "Atentado ao Hotel Taj Mahal". Portanto, nos Cinemas Teresina, há opções para todos os gostos. É comprar a pipoca e aproveitar bons momentos.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho