O narcisismo no humor cai no gosto de cartunistas internacionais

Seguem abertas até o próximo dia 18 de junho as inscrições para o 11º Salão Medplan de Humor . Consolidado entre cartunistas e desenhistas, a iniciativa anualmente recebe trabalhos nacionais e internacionais. Neste ano, as inscrições de outros países, segundo a organização, já superam o número de inscritos brasileiros. São charges, cartuns, caricaturas e tirinhas enviados de lugares como Inglaterra, Itália, Rússia, Índia, China, Ucrânia e também dos Estados Unidos.



A expectativa, segundo o cartunista Jota A, curador do Salão, é que nesse ano o número de trabalhos inscritos supere o do ano passado. O tema, de acordo com ele, foi pensado para instigar a criatividade dos artistas. Para essa edição, os participantes devem enviar criações a partir da temática “Narcisismo”.

Cartum do indiano Ethiraaji Kagithakara. (Foto: Reprodução)



“Ano passado recebemos 1.111 trabalhos, queremos receber no mínimo 1.500 trabalhos. Já estamos tendo uma boa repercussão, porque o tema é interessante, mistura o narcisismo com as redes sociais. As redes sociais potencializam esse lado narcisista de cada um e os artistas estão brincando com essas possibilidades. Cada participante poderá se inscrever com o máximo de 5 (cinco) trabalhos no formato 30X40 cm utilizando qualquer técnica".

Os trabalhos devem ser de autoria própria e não podem ter sido premiados até a data de encerramento das inscrições. As modalidades são: cartum/charge, caricatura e história em quadrinhos/tirinhas. Ao todo, são R$15 mil reais em prêmios aos vencedores. O Salão traz ainda premiações voltadas para as categorias de caricaturas e quadrinhos/tirinhas com tema livre. A mostra itinerante com os melhores trabalhos e o anúncio dos vencedores tem início no dia 28 de julho (sábado), às 18h, no piso superior do Teresina Shopping.

O público infantil também poderá participar no Salão. Em paralelo as categorias destinados aos adultos, acontece o 2º Salãozinho Medplan de Humor, que traz como tema "Minha brincadeira Preferida". Crianças de 06 a 12 anos podem pedir para os responsáveis para participar do evento enviando seus trabalhos. Os dois melhores trabalhos terão direito à premiação

Para participar do evento, é só acessar o site www.medplan.com.br e fazer a inscrição. Na página está disponível ainda o regulamento. Os originais dos trabalhos também podem ser enviados para o endereço: 11º Salão Medplan de Humor. Rua Coelho Rodrigues, 1921 – Centro. Cep: 64000-080. Teresina, Piauí.

Yuri Ribeiro