O DIA Junino: O som da alegria em 3 noites de festival

É comum encontrar a tradição nordestina nas vestimentas floridas, com cores vivas, chapéu e chinelo de couro. E essas são as principais características da banda “As Fulô do Sertão”, as três protagonistas: Adnayane Marins (Triângulo e vocal), Écore Nascimento (Violão/Acordeon e Voz) e Tauana Queiroz (Zabumba e vocal), são a representação da memória viva do forró pé de serra.

O grupo tem raiz em 2014, quando a paixão pelo Nordeste uniu essas três mulheres. Como relata Adnayane Marins, “o projeto é cultural e musical a fim de retratar a peculiaridade nordestina em suas riquezas diversas. É nas canções de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro e Marinês, que a banda encontra inspiração para tocar, embora também trabalhem com músicas autorais”, descreve.

O forró pé de serra no talento das Fulô do Sertão. (Foto: Divulgação)

A simplicidade e leveza ao cantar já levou As Fulô do Sertão a shows beneficentes, teatro e Tvs nacionais. A próxima parada dessas meninas será no Festival Junino O Dia, no domingo, 23. “Já participamos de vários festivais pelo Piauí. E participar do I Festival Junino O Dia, irá nos alegrar bastante, pois além de ser no melhor mês do ano, é em nossa amada cidade”, conclui a vocalista Adnayane.

Todo o material da banda está disponível nas redes sociais como: As Fulô do Sertão. Recentemente elas lançaram seu primeiro CD, intitulado como “Balanço do novo amor”. Lene Alves Maranhense de nascença, e teresinense de coração. Esta é Lene Alves, vocalista da banda Forró da Cumadi. O grupo atualmente é procurado para tocar em casamentos e shows na cidade, seu repertorio variado agrada a todos os públicos. “A banda tem em seu repertório músicas ecléticas, que variam desde axés antigos e atuais, forró das antigas e sertanejas’, diz a cantora.

O grupo já fez parte de diversos festivais importantes no Estado, como o Festival do Peixe em Esperantina, Festival dos Cocais em São João do Arraial, Festival da Uva em São João do Piauí e Festival da Rabeca em Bom Jesus, além de carnavais nos quatro cantos do Piauí. No Festival Junino O dia o grupo se apresenta no sábado, 22. Cesinha Garcia Outro grande talento que estará presente na festa do O Dia é o sanfoneiro mirim Cesinha Garcia.

“A banda Cesinha Garcia com apenas dois anos de existência e já é destaque entre as melhores Bandas do Nordeste. Com um repertório que agrada a Gregos e Troianos vem arrochando o nó nas festas de vaquejada”, diz a produtora Cassia Santos. Natural de Campo Maior, o vocalista Cesar Garcia Ribeiro Filho tem apenas 13 anos e sua paixão pela sanfona é algo de herança.

Seu pai o apresentou ao instrumento ainda na infância, desde esta época o menino nunca parou de estudar música e ainda compõe com o irmão. Cesinha já fez várias participações com artistas renomados entre eles Wesley Safadão, Toca do Vale, Luan Estilizado, JM Puxado, Banda A Loba e outras. O repertório agrada a todos e principalmente a toda Vaqueirama do Brasil, pois ele canta Forró e Vaquejada.

Adriana MagalhãesSandy Swamy