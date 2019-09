"O Corpo é Nosso" estreia nesta quinta-feira em Teresina

"O Corpo é Nosso!" é uma produção da Kinofilmes e conta a trajetória da liberação do corpo da mulher brasileira. O filme venceu na categoria Melhor Edição de Som o Cine PE 2019 e também foi exibido na Mostra Competitiva do Festival Internacional Porto Femme, em Portugal, e do Durban Int'l Film Festival, na África do Sul.



Dirigido por Theresa Jessouroun o documentário traz no elenco Oscar Magrini e Renato Goés. O documentário estreia nesta quinta-feira, 05, no Cinemas do Teresina Shopping.









Foto:Reprodução

FICHA TÉCNICA

Direção, Roteiro e Produção Executiva: THERESA JESSOUROUN

Consultoras: LUCIANA BOITEUX, SABRINA GINGA e TAINÁ KAPAZ

Diretor de Fotografia e Câmera: DANTE BELLUTI

Som: MARCOS CANTANHEDE

Assistente de Direção: SABRINA GINGA

Edição: THERESA JESSOUROUN e IDÊ LACRETA

Casting e Preparação de Elenco: ERNESTO PICCOLO

Edição de Som: SIMONE PETRILLO e CRISTIANO SCHERER

Mixagem: CRISTIANO SCHERER

Co-Produtores: GLOBOFILMES, GLOBONEWS e AFINAL FILMES

Produtor Associado:ALBERTO FLAKSMAN

Produtora: KINOFILMES

Distribuição: O2 Play

ASCOM