O 22º Festival de Dança de THE premiará a diversidade das coreografias

Já estão com inscrições abertas o maior encontro de técnica e movimento do Piauí: é a 22ª edição do Festival de Dança de Teresina acontece no mês de setembro e os grupos interessados em participar podem se inscrever até o dia 2 de agosto.

A intenção dos organizadores do evento, promovido pela Prefeitura de Teresina por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, é valorizar e disseminar a dança em Teresina. A capital piauiense já se tornou referência nacional em razão do evento, que também revelar bailarinos, coreógrafos, criadores e pesquisadores no fazer da dança.

O edital está disponível no site da Prefeitura de Teresina (www.teresina.pi.gov.br) e da Fundação Monsenhor Chaves (www.fcmc.teresina. pi.gov.br) e, de acordo com o regulamento, ele acontece de 19 a 22 de setembro, aberto para trabalhos de todo o país. As inscrições podem ser feitas na Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, ou via postal, no endereço: Rua Félix Pacheco nº 1440 - Centro, Teresina-PI - CEP: 64001-160. 3.2. Para as inscrições via postal, será considerada postagem datadas até o dia 2 de agosto.

Há dificuldade na seleção, em razão do alto nível das apresentações - Foto: Divulgação



Poderão participar bailarinos, escolas e grupos de dança de todo o Brasil e a seleção será feita pela Comissão Organizadora do Festival de Dança. Os resultados com os grupos aprovados na seleção serão divulgados no dia 9 de agosto nos sites da FMC e PMT, ou junto à Coordenação do Festival na sede da Fundação Municipal de Cultural Monsenhor Chaves, no horário das 8h às 13h. Os trabalhos serão avaliados por Comissão Julgadora composta por três membros de expressão no meio artísti co da dança, que classificará os trabalhos. Os trabalhos serão classificados pelo corpo de jurados em: 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar. Os três primeiros classificados em cada categoria/modalidade serão divulgados na mesma noite, após as apresentações.

As premiações serão divididas da seguinte forma: variações, solos, duos, trios, pas de deux e grand pas de deux, os conjuntos classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade/categoria receberão troféu e/ou medalhas. A premiação em dinheiro chega a R$ 1mil.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho