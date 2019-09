A produção nacional é o grande destaque na cinesemana dos Cinemas Teresina. Além da pré-estreia do drama ‘Uma Noite Não é Nada’, chegam as telonas os lançamentos de ‘Legalidade’ e ‘Divaldo - O Mensageiro da Paz’.



O drama nacional ‘Legalidade’ traz o ano de 1961 à tona. O filme retrata o período histórico quando Jânio renuncia à presidência do Brasil e o vice-presidente João Goulart torna-se o sucessor natural ao cargo. No entanto, setores da sociedade liderados pelos militares clamavam pelo impedimento da posse de Jango, temerosos de suas posições de esquerda.



Liderado por Leonel Brizola (Leonardo Machado), o movimento Legalidade é criado para garantir a posse do vice-presidente, colocando grande parte do Rio Grande do Sul contra o núcleo do exército. Em meio à turbulência política e social, um triângulo amoroso é formado entre Cecília (Cleo Pires), Luis Carlos (Fernando Alves Pinto) e Tonho (José Henrique Ligabue).

A produção, que venceu quatro prêmios no Festival Guarnicê de Cinema - incluindo, Melhor Direção - esteve entre os 12 longas que disputaram uma vaga ao Oscar pelo Brasil.

Pré-estreias destacam força da produção nacional



‘Uma Noite Não é Nada’ será exibido no domingo (15), às 10h30. O drama se passa em São Paulo, na década de 80. Agostinho, um decadente professor de física de um supletivo noturno, acaba se apaixonando por uma de suas alunas, Márcia, uma mulher bem mais jovem que ele, emocionalmente perturbada e soropositiva. Eles começam um relacionamento e logo a coisa se torna séria, fazendo com que Agostinho comece a arriscar seu casamento com Januária.

Outra pré-estreia dos Cinemas Teresina será ‘Mulheres Armadas Homens na Lata’, com exibição no sábado (14), às 11h. A comédia francesa traz Sandra, ex-Miss Pas-de-Calais, que sem trabalho ou diploma, volta a morar com a mãe no sul da França, depois de 15 anos na Côte d'Azur. Contratada na fábrica de conservas local, ela rejeita constantemente o assédio sexual de seu chefe e acaba matando-o acidentalmente quando tenta se defender.



A primeira reação de Sandra e suas amigas da empresa, que presenciam o crime, é chamar socorro. Quando elas descobrem uma mala cheia de dinheiro no armário do homem morto, o jogo muda e elas decidem ficar com a fortuna a qualquer preço.

‘Divaldo - O Mensageiro da Paz’ também estreia essa semana. O drama traz para o cinema a biografia do líder humanitário brasileiro Divaldo Franco. Convivendo com a mediunidade desde os quatro anos, Divaldo (Bruno Garcia) era rejeitado pelas outras crianças e reprimido pelo pai (Caco Monteiro). Ao completar 17 anos, o jovem decide usar seu dom para ajudar as pessoas e se muda para Salvador, com o apoio da mãe (Laila Garin). Sob a orientação de sua guia espiritual, Joanna de Ângelis (Regiane Alves), ele se torna um dos médiuns mais importantes de todos os tempos.

O filme de fantasia e ação ‘Abigail e a Cidade Proibida’ é outro lançamento na telona. Uma cidade teve suas fronteiras fechadas após uma epidemia tomar conta de grande parte do local. Lá, vive uma jovem chamada Abigail (Tinatin Dalakishvili), que, ainda criança, teve seu pai levado da cidade onde moravam por ter sido afetado por essa doença misteriosa. Mais velha, Abigail decide quebrar as regras e passar por cima das autoridades da região para ir à procura de seu pai. Nessa jornada, ela descobre que ela e a cidade têm poderes mágicos.

