Muvucaria propõe uma gostosa mistura de músicas e informações na FM ODIA

A FM ODIA, aos sábados, agora conta com uma nova atração. Sempre das 13h às 15h, os ouvintes poderão acompanhar o programa Muvucaria, apresentado por Alline Portela, David Mendes, Janiele Chaves e Jackson Nixon. O quarteto promete uma verdadeira mistura de assuntos, opiniões e ritmos, tudo com uma boa dose de diversão.

Um dos integrantes da turma, David Mendes explica que a ideia é levar para o ar uma roda de conversa entre os apresentadores. A cada programa, juntos, vão debater sobre um tema específico. “A proposta é ser um bate-papo bem descontraído onde cada um vai da sua opinião, sobre um determinando assunto, seja ele nacional ou regional’, explica. O programa propõe não somente uma mistura de ideias, mas também de músicas. “É um programa completamente diferente de todos os outros programas. Somos bem ecléticos, toca pop, forró, pagode, sertanejo. Vai rolar de tudo. Em uma palavra, o programa é diferente”, acrescenta David.

A atração estreou em grande estilo no último sábado. Logo no primeiro dia, o bate-papo entre os apresentadores girou em torno do tema saúde. No ar, Alline, David, Janiele e Jackson receberam o nutricionista Rodrigo Uchoa para uma conversa sobre hábitos saudáveis. O ex-BBB Mahmoud também foi convidado para falar sobre sexo.

A FM ODIA é mais uma plataforma que reforça a comunicação integrada do Sistema ODIA. A rádio, sintonizada na frequência 92,7, se une ao jornal, portal e TV para oferecer diariamente ao público um conteúdo que une jornalismo e entretenimento. A FM ODIA foi a primeira FM do Estado. Depois de um tempo dispondo de outra programação, a frequência agora está de volta ao comando do Sistema ODIA . Totalmente reformulada, a plataforma conta atrações interativas e dinâmicas.

Yuri Ribeiro