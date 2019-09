Música piauiense ganha destaque em evento com feira de gastronomia

Um evento feito com o objetivo de dar destaque a música piauiense e entrelaçar outros dois potentes setores do nosso Estado: a gastronomia e o artesanato. O Festival FM O Dia Canta Teresina acontece, amanhã, 26 de setembro, às 20hs, no Theresina Hall. Com entrada gratuita, as bandas irão se apresentar no espaço climatizado da casa de espetáculo.



A animação musical da festa acontece por conta das bandas Forró Bandido, Tairo Silva, Dom Breguete e DJ Fab Versus . Além dessas atrações, outras duas bandas teresinenses também subirão ao palco.

Para o cantor Tairon Silva, o evento é uma oportunidade para as famílias conhecerem as bandas locais de forma acessível e segura. “Um evento como esse é de extrema importância já que Teresina ainda é uma cidade carente de eventos gratuitos com bandas locais e ainda mais com uma feira gastronômica e de artesanato. É um incentivo para as famílias saírem de casa e conhecer de perto as bandas locais”, comenta o músico.



Tairo Silva diz que o evento é uma oportunidade para as bandas locais - Foto: O Dia



Com um repertório cheio de clássicos do forró pé-de-serra, forró das antigas, o cantor também irá apresentar releituras de clássicos da MPB, como Elba Ramalho, Alceu Valença e os já conhecidos do repertório como Dorgival Dantas , Flávio José, e outros ídolos do forró. O cantor se diz honrado por participar da primeira edição do festival. “Me sinto agraciado pelo convite, agradeço também o amigo Eudes Ribeiro pelo convite”, afirma.

Outra atração que já é conhecida dos teresinenses é a Dom Breguette, que entoa clássicos do brega como Waldick Soriano, Bartô Galeno, Genival Santos, Reginaldo Rossi, dentre outros.

Jornal O DiaGlenda Uchôa