Música: atividade extraclasse atrai atenção da criançada

Muitas já são as escolas que oferecem atividades extraescolares cada dia mais variadas, e que a opção de escolha é a que mais se adequa ao interesse da criança. Algumas ensinam música, teatro, pintura, idiomas, danças, artes marciais, entre outras habilidades. No caso da música, os pais desses pequenos acreditam que o treinamento musical pode ajudar seus filhos a centrar a sua atenção, controlar suas emoções e diminuir sua ansiedade.



Erick D'Luka, 9 anos, cursando o ensino fundamental na rede particular de ensino, é um desses pequenos que se interessou em ingressar numa dessas ofertas de atividades extras escolas da escola. Ele escolheu como atividade inicial as artes marciais, chegando a treinar por um período o judô. Mas viu que não era o seu forte e preferiu mudar de habilidade, optando por música, tocar flauta doce.

Iniciante no aprendizado da flauta doce, o pequeno Erick diz que está adorando experimentar o instrumento musical. "Não sabia nem soprar para produzir som quando eu comecei a manusear a flauta. Com as primeiras orientações do professor de música durante a aula, consegui soprar e a produzir som, musicalização", disse, acrescentando que é muito prazeroso usar esse instrumento de sopro.

Erick recebe o incentivo dos avós, principalmente da avó, Engenheira Química Sônia Araújo, que incentiva o neto na atividade extraescolar. Para ela, uma criança inscrita numa atividade extraclasse tem oportunidade de se preparar para o futuro, porque desperta nele responsabilidade, disciplina e gosto pela música.

Glenda UchoâLuiz Carlos de Oliveira