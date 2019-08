Museu itinerante fica até o dia 18 no Teresina Shopping

Totalmente gratuito, o evento conta 47 anos de história dos videogames: é o Museu do Videogame Itinerante que ficará no Teresina Shopping até o dia 18 de agosto, na praça de alimentação, de domingo a sexta-feira, das 15h às 21h, e aos sábados, das 12h às 21h.

O acontecimento é uma grande diversão para todos os públicos; uma verdadeira viagem pelo maravilho universo dos games. Portanto, ainda há tempo para desfrutar de um evento que é sucesso em todo o País. São mais de 300 consoles de todas as gerações em exposições, dezenas de consoles antigos para jogar, além de trazer Palco Just Dance, simuladores de corridas, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes e as áreas PlayStation VR, Nintendo Switch e XBOX ONE X.



Foto:Divulgação

Entre as atrações estão o brasileiro bicampeão mundial de Just Dance, Diegho San, bem como o concurso de cosplay e o encontro K-POP. O Museu do Videogame Itinerante, que recebe cerca de 5 milhões de visitantes ao ano, é o primeiro do gênero do País registrado pelo Ibram – Instituto Brasileiro de Museus.

Em 2014, recebeu o prêmio do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país. Em 2016, foi um dos museus brasileiros escolhidos para representar o país no maior encontro de museus do mundo, em Paris. A exposição totalmente interativa resgata mais de quatro décadas de história da evolução dos videogames.

De acordo com o curador do Museu do Videogame, Cleidson Lima, entre as relíquias estão o primeiro console fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972; o Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari), de 1976; Fairchild Channel F, de 1976 (primeiro console a usar cartuchos de jogos); o Telejogo Philco Ford, de 1977 (o primeiro videogame fabricado no Brasil); o Nintendo Virtual Boy, de 1995 (primeiro a rodar jogos 3D); o Vectrex, de 1982 (console com jogos vetoriais que já vinha com monitor); o Microvision (primeiro portátil a usar cartucho), de 1979 e o R.O.B (robozinho lançado juntamente com o Nintendo 8 bits, em 1985).

Um dos diferenciais do Museu do Videogame Itinerante é que, além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história, tais como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600 , Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2, entre outros, além de outras muitas curiosidades.

Marco Vilarinho