Museu de Arte Sacra sediou oficina profissionalizante

Buscando fomentar a cultura do bordado entre atuantes e simpatizantes de peças feitas à mão, a Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Wall Ferraz, concluiu essa semana no Museu da Arte Sacra Dom Paulo Libório, no Centro da capital, uma Oficina Profissionalizante de Bordado. A oficina gratuita beneficiou diversas mulheres da cidade, que tiveram acesso ao processo de criação de um quadro bordado e à manipulação dos materiais básicos.

A gerente pedagógica da Fundação Wall Ferraz, Thayse Aguiar, ressalta que o curso é importante porque garantiu às alunas capacitação profissional e, através disso, elas poderão confeccionar seus bordados e vender para lojas de decoração ou em feiras populares, possibilitando uma renda a mais para suas famílias. “A Fundação Wall Ferraz vem trabalhando diariamente para garantir que mais pessoas possam conquistar a qualificação profissional, pois é através dela que as pessoas terão as portas abertas por aqueles que desejam comprar ou contratar mão de obra qualificada”, explica Thayse Aguiar.

O Museu de Arte Sacra Dom Paulo Libório, foi inaugurado em 15 de agosto de 2011, pela Prefeitura de Teresina, e é um importante espaço cultural teresinense. O local foi a última moradia de Dom Paulo Libório, primeiro arcebispo teresinense. Parte das peças expostas pertencia ao religioso, assim como os dois mil livros disponíveis na biblioteca do museu. O acervo é composto por aproximadamente 2.000 peças dos séculos XVII a XX. São imagens sacras, alfaias, oratórios, paramentos e mobiliário.

Assim como o Museu de Artes Sacra Dom Paulo Libório, outras entidades também podem se cadastrar na Fundação Wall Ferraz para receber cursos ou oficinas, bastando apenas que o representante faça a solicitação através de oficio e protocolo. As solicitações devem ser feitas na sede que fica localizada na Rua Coelho Rodrigues, 900 (Centro/Norte), em frente à Praça da Bandeira.

Ascom