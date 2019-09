Mostra Primeiros Habitantes apresenta temática indígena

A cinesemana dos Cinemas Teresina traz uma novidade imperdível, a “Mostra Primeiros Habitantes”. Durante a semana, sempre às 21h20, serão exibidos quatro produções nacionais com a temática indígena. Entre os longas escolhidos estão: ‘Taego Ãwa’; ‘Los Silêncios’; ‘Martírio’ e ‘As Hiper Mulheres’.





Foto: Divulgação

O documentário ‘Taego Ãwa’ reúne imagens de cinco fitas VHS contendo registros culturais da tribo Ãwa que a dupla de cineasta Marcela Borela e Henrique Borela encontrou. Com outros materiais, eles partem em busca do grupo, apresentando as imagens pela primeira vez e descobrindo a trajetória de enfrentamento com o povo branco desde 1973. Hoje, os Ãwa lutam pela demarcação e restituição de suas terras.

Já o drama ‘Los Silêncios’ mostra Amparo (Marleyda Soto), uma mãe de dois filhos pequenos que está fugindo dos conflitos armados da Colômbia. Na tríplice fronteira do país com o Peru e o Brasil, ela e os meninos se abrigam em uma pequena ilha com casas de palafita no Rio Amazonas. No local, eles encontram o pai (Enrique Diaz), que supostamente estava morto.



Os filmes serão exibidos durante a semana, sempre às 21h20 - Foto: Divulgação



Já o documentário ‘Martírio’ faz uma análise da violência sofrida pelo grupo Guarani Kaiowá, uma das maiores populações indígenas do Brasil nos dias de hoje e que habita as terras do centro-oeste brasileiro. Eles vivem em constante conflito com as forças de repressão e opressão organizadas pelos latifundiários, pecuaristas e fazendeiros locais, que desejam exterminar os índios e tomar as terras para si.

Em ‘As Hiper Mulheres’ é possível acompanhar o registro sobre o Jamurikumalu, o maior ritual feminino do Alto Xingu, no Mato Grosso. As mulheres do grupo começam os ensaios enquanto a única cantora que sabe todas as músicas se encontra gravemente doente.

Pré-estreias apresentam os filmes “Não Mexa com Ela” e “Dafne”



Além da Mostra, ainda acontece as pré-estreias de ‘Não Mexa com Ela’ e ‘Dafne’. ‘Não Mexa com Ela’ é um drama onde Orna (Liron Ben Shlush), uma mãe de três filhos pequenos, está passando por dificuldades financeiras, com o restaurante do seu marido quase sem dar lucro. Quando ela consegue um emprego de assistente em uma luxuosa imobiliária, parece que sua sorte vai mudar, mas conforme ela cresce dentro da empresa ela se torna alvo de assédio de seu chefe, Benny (Menashe Noy), que efetua desde comentários sobre sua roupa e cabelo até agressivas sugestões. O filme será exibido no sábado (07) às 11h.

Já ‘Dafne’ (Carolina Raspanti) é uma determinada e talentosa jovem com Síndrome de Down que, logo após a morte de sua mãe, precisa aprender a se conciliar com o seu pai, com quem nunca teve uma convivência exemplar. Percebendo que só possuem um ao outro, eles precisam aprender a compreender suas próprias diferenças. A pré-estreia será no domingo (08) às 10h30.



‘Dafne’ retrata a vida de uma talentosa jovem com Down - Foto: Divulgação



Lançamentos Nacionais

Ainda entra em cartaz o documentário nacional ‘O Corpo é Nosso’. O filme mostra que o abismo existente entre a trajetória da desconstrução do corpo da mulher negra como objeto e da mulher branca ainda é real.

Este documentário traz à tona grande parte da questão da liberdade do corpo feminino, seja na música, dança ou na sexualidade, relacionada a desconstrução da visão de masculinidade a partir do feminismo. Inclusive, há a presença de episódios de ficção que mostram as atitudes ainda machistas, racistas e preconceituosas tomadas pelos homens e por grande parte da sociedade, sejam elas inconscientes ou não.

‘It - Capítulo Dois’ é mais uma estreia da cinesemana. A animação ‘Corgi: Top Dog’ também chega aos Cinemas Teresina. Em seu roteiro, o corgi Rex foi escolhido como "top dog", o cachorro preferido da Rainha. Ele vive cercado de outros cachorros no Palácio de Buckingham, repleto de alimentos finos e outras mordomias. Quando uma visita do presidente Donald Trump à Inglaterra tem desdobramentos negativos graças a Rex, o cachorro abandona o Palácio e se aventura por Londres.

No caminho, faz novos amigos no canil e se apaixona por Wanda, uma cadela prometida ao cão mais valente do local. Rex precisará reunir todos os esforços necessários para conquistar o amor da sua vida e voltar aos braços da Rainha. (Glenda Uchôa)

Jornal O DiaGlenda Uchôa