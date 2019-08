Mostra de filmes marca semana nos Cinemas Teresina

Os Cinemas Teresina trazem uma cinesemana repleta de novidades na telona. Além de duas pré-estreias, teremos exibição exclusiva do filme ‘No Coração do Mundo’ e uma Mostra especial de filmes produzidos por João Vieira Jr., convidado especial da II Masterclass dos Cinemas Teresina.

O documentário nacional ‘O amigo do Rei’ será exibido em matinê de pré-estreia neste sábado (03) às 11h. Misturando documentário e ficção, o maior crime ambiental da história do Brasil é explorado através de suas mais variadas perspectivas. Tratando do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, o deputado federal Rey Naldo (Luciano Chirolli) mostra ao Congresso Nacional como a política e a mineração se relacionam de maneira íntima.

Outra pré-estreia da semana é ‘Vermelho Sol’, exibido no domingo (04) às 10h30. O novo filme de Benjamín Naishtat, se passa em meados da década de 1970, numa pacata cidade provinciana e narra a história de Claudio (Darío Grandinetti), um advogado renomado que entra numa discussão acalorada com um rapaz desconhecido, visivelmente perturbado, em um restaurante. Com arrogância, o advogado humilha o jovem diante de todos os presentes, que não interferem na discussão. O desconhecido se exalta e é expulso do local com o aval dos demais que ali estão. Mais tarde naquela noite, ele decide buscar vingança, surpreendendo Claudio e sua esposa, Susana (Andrea Frigerio). O advogado, então, toma um caminho sem volta que envolve desaparecimentos e segredos.

‘No Coração do Mundo’ tem estreia exclusiva essa semana nos Cinemas Teresina. O drama nacional acontece na periferia de Contagem. Lá, Marcos busca uma saída para sua rotina de bicos e pequenos delitos. Surge uma oportunidade arriscada, mas que pode solucionar todos os seus problemas. Para isso, ele precisa convencer sua namorada, Ana, a se juntarem à Selma e executarem o plano que pode mudar suas vidas para sempre.

Para quem gosta de uma boa ação ainda tem ‘Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw’. Desde que se conheceram, em "Velozes & Furiosos 7", Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham) constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um. Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton (Idris Elba), um anarquista alterado geneticamente que se tornou uma ameaça biológica global. Para tanto, eles contam com a ajuda de Hattie (Vanessa Kirby), irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço secreto britânico.

A comédia ‘As Rainhas da Torcida’ também é outro lançamento especial dos Cinemas Teresina. Diagnosticada com câncer terminal, a solitária Martha (Diane Keaton) decide se livrar de todos os seus pertences pessoais e se mudar para uma comunidade de idosos com o intuito de esperar a morte chegar. Em seus últimos meses, ela quer uma vida tranquila, lendo livros e interagindo com poucas pessoas, mas ao conhecer sua nova vizinha, Sheryl (Jacki Weaver), uma mulher ativa e barulhenta, Martha vê seus planos indo por água abaixo, já que a nova companhia faz questão de se manter constantemente presente. A medida que a relação das duas se desenvolve, uma forte amizade surge e Sheryl incentiva Martha a treinar os passos de líder de torcida novamente, como fazia na época da escola. Resistente, a protagonista topa a ideia e juntas elas montam um clube para empoderar diversas mulheres acima dos 60 anos. Para fazer isso, elas precisam enfrentar o preconceito de todos e treinar para uma importante competição.

Mostra de filmes produzidos por João Vieira Jr.

Além de muitas estreias, os apaixonados pela sétima arte vão poder conhecer como é o processo de produção de um filme com um dos maiores produtores cinematográficos do Brasil, João Vieira Jr., durante a II Masterclass dos Cinemas Teresina nos dias 09 e 10 de agosto. Para que o público conheça os trabalhos produzidos pelo profissional, de 1º a 07 de agosto acontece nos Cinemas Teresina a Mostra de filmes produzidos por João Vieira Jr. Serão exibidos seis filmes, um em cada dia da semana, sempre às 19h30. A programação inclui os longas: ‘Joaquim’; ‘Tatuagem’; ‘Cinema, Aspirinas e Urubus’; ‘Viajo porque preciso, volto porque te amo’; ‘Era uma vez eu, Verônica’ e ‘O Homem das Multidões’.

Confira a programação completa:

- 1º/08 [Quinta]

Joaquim, de Marcelo Gomes

Drama/Biografia | 1h37 | 14 anos

Elenco: Júlio Machado, Isabél Zuaa, Rômulo Braga etc

Distribuidor: Imovision

- 02/08 [Sexta]

Tatuagem, de Hilton Lacerda

Drama | 1h50 | 16 anos

Elenco: Irandhir Santos, Jesuíta Barbosa, Rodrigo Garcia etc

Distribuidor: Imovision

- 03/08 [Sábado]

Cinema, aspirinas e urubus, de Marcelo Gomes

Comédia/Drama | 1h39 | 14 anos

Elenco: João Miguel, Peter Ketnath, Hermila Guedes etc

Distribuidor: Imovision

- 04/08 [Domingo]

Viajo porque preciso, volto porque te amo, de Karim Aïnouz e Marcelo Gomes

Documentário/Ficção | 1h15 | 14 anos

Elenco: Irandhir Santos

Distribuidor: Carnaval Filmes

- 05/08 [Segunda]

Era uma vez eu, Verônica, de Marcelo Gomes

Comédia/Drama | 1h31 | 16 anos

Elenco: Hermila Guedes, João Miguel, W. J. Solhas etc

Distribuidor: Imovision

- 06/08 [Terça]

Cinema, aspirinas e urubus, de Marcelo Gomes

Comédia/Drama | 1h39 | 14 anos

Elenco: João Miguel, Peter Ketnath, Hermila Guedes etc

Distribuidor: Imovision

- 07/08 [Quarta]

O Homem das Multidões, de Marcelo Gomes

Comédia/Drama | 1h35 | 14 anos

Elenco: Paulo André, Sílvia Lourenço, Jean-Claude Bernadet etc

Distribuidor: Carnaval Filmes

