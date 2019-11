Mostra de Curtas metragens no Teatro Torquato Neto

A Escola de Teatro Professor Gomes Campos realiza nesta quarta-feira as 17h30 no Teatro Torquato Neto sua I Mostra de Curtas Metragens. Os curtas são resultados de cursos e trabalhos desenvolvidos pelo coordenador de audiovisual da escola o ator e diretor Franklin Pires. Desde 2017 a escola oferece curso de cinema e audiovisual, onde a cada ano são produzidos alguns trabalhos que vão direto para o youtube e agora a escola se mobiliza para lançar o mais recente curta , um terror trash chamado "O confessionário"e exibir outros quatro que farão parte da mostra. A mostra é gratuita e começa as 17h30 no Teatro Torquato Neto.



Em cada curso, ofertado aos alunos e a comunidade em geral, os objetivos são variados. Em alguns deles, é voltado a produção, onde há aulas de roteiro, direção e produção de curtas-metragens. Em outro momento, são direcionados somente aos alunos da escola para exercitarem o trabalho de ator para câmera.

O curso também é itinerante e é oferecido em cidades. Já houve uma edição em José de Freitas que resultou no curta "As fofoqueiras"e o próximo está programado para Bom Jesus do Piauí, na programação do Festival de Rabecas. Após a exibição da mostra, o ator e diretor que se especializa em cinema, fará uma conversa com o público onde abordará a interpretação para o cinema.

Confira a relação dos filmes que serão exibidos

Como se faz um pequeno príncipe: documentário sobre uma criança que aprendeu a ler para fazer uma peça de teatro.

Zumbidiotas: websérie de quatro episódios que mostra como seria o apocalipse zumbi em Teresina.

Intolerância: O PIauí no ano 2040, após um golpe de Estado que transforma todos aqueles contrários as idéias do Governo, inimigos do Estado.

As Fofoqueiras: Duas amigas se encontram na porta de uma igreja para falar da vida alheia.

O Confessionário: Cinco jovens são pegas por um psicopata e forçadas a confessar seus segredos.

Marco Antônio Vilarinho