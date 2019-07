Mestres do artesanato piauiense mostram seus talento em Olinda-PE

O talento de 13 artesãos piauienses, entre eles os mestres Dico e Paquinha, está presente nas peças expostas e comercializadas durante a 20ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), em Olinda, Pernambuco. A feira, considerada a maior da América Latina, reúne o melhor do artesanato nacional e ainda conta com a presença de artesãos de outros países.

O artesão piauiense Josielton Sousa está entre os piauienses que participam da feira. “A Fenearte é uma feira diferenciada das demais, por ser a maior da América Latina, e isso faz com que a expectativa seja boa em relação às vendas. Já no primeiro dia conseguimos superar o volume de vendas, em relação ao primeiro dia da edição anterior. Acreditamos que ao final, os resultados serão positivos. O público vem conhecer, elogia o artesanato piauiense e muitos levam para casa um pouco do nosso estado”, conclui o artista.



Foto:Reprodução

Para o superintendente de Desenvolvimento do Artesanato Piauiense, Jordão Costa, a feira impulsiona a economia, gerando renda para os artesãos, e ainda ajuda a divulgar o melhor do artesanato do estado. “O Piauí em si é um dos destaques, temos um dos estandes mais visitados na feira, tanto que sempre conseguimos ficar entre os três estados que mais vendem nesse evento. Durante a Fenearte, o volume de vendas chega a R$ 200 mil, em dez dias de evento”, diz o superintendente.



A feira segue até o dia 14 de julho e acontece no Centro de Convenções de Pernambuco. Durante o evento, também ocorrem desfiles de moda, rodadas de negócios, apresentações culturais e oficinas.

Ascom