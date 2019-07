Maria Gadú traz poesia na primeira noite da Ópera da Serra da Capivara

A terceira edição da Ópera da Serra da Capivara teve início, nesta quinta-feira (25) à noite, com a apresentação da encenação Ato Carcará em homenagem ao Nordeste e a sua cultura, apresentando o universo mágico dos povos da caatinga com muita dança e música. Um espetáculo rico em cores, ritmos e vozes que emocionou o público no anfiteatro da Pedra Furada.

A atração musical da noite foi a cantora Maria Gadú, que realizou um show intimista e cheio de poesia levando milhares de fãs ao delírio. Gadú ficou emocionada com a oportunidade de fazer um show no belo cenário natural da Pedra Furada e com a receptividade do público que lotou as arquibancadas para cantar seus maiores sucessos.



Ato Carcará e Maria Gadú apresentam-se na primeira noite da Ópera da Serra da Capivara - Foto: Ccom



“Sempre fico muito surpresa com a receptividade do público, é muito bonito. É muito lindo ver o Piauí, um estado tão silenciado pelo Sudeste, pela imprensa, pelos livros de História, trazer tanta gente para cá. Essa plateia gigante de pessoas brasileiras e, de outros países, que vêm para desfrutar de tudo que tem, e da arte que está sendo desenvolvida aqui. Queria agradecer a organização toda pela oportunidade de cantar nessa maravilha”, declarou a cantora.

Além de toda a beleza do corpo cênico da atração, a edição deste ano trouxe uma novidade para o espetáculo com a apresentação, ao vivo, da trilha sonora para a exibição cênica dos bailarinos. O grupo Rosa Armorial, de Curitiba, encantou o público com a performance temática da noite recriando a música popular através do desenvolvimento dos elementos eruditos.

Estiveram na abertura do espetáculo a prefeita de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro; o prefeito de Coronel José Dias, Maninho Galvão; a deputada federal Margarete Coelho, além representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Fundação Museu do Homem Americano.

Programação Anfiteatro da Pedra Furada:

(Shows Nacionais)

26 Julho/2019

19h Ato Carcará

21h Siba (PE)

27 Julho/2019

19h Ato Carcará

21h Mariana Aydar (SP)

